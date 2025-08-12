حجتالاسلام میرشاهولد، کارشناسان فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئول مواکب اوقاف در محور سامرا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال برنامههای فرهنگی محور سامرا با تنوع و رویکردی تازه برگزار میشود، گفت: هفت استان در محور سامرا حضور دارند که خدمات خود را از پنجم صفر آغاز کردهاند و این خدمات تا ۲۵ صفر در جوار حرم امامین عسکریین (ع) ادامه خواهد داشت.
وی افزود: خدمات متنوعی از جمله توزیع آب، شربت، غذا، میانوعده، خدمات پزشکی و درمانی و همچنین اسکان برای زائران در این محور ارائه میشود. در بخش فرهنگی نیز اجرای مراسم، سخنرانی، روضهخوانی و استفاده از راویان بعثه دفتر مقام معظم رهبری برای بیان مطالب تاریخی به زائران اهلبیت (ع) برنامهریزی شده است.
مسئول مواکب اوقاف در محور سامرا با اشاره به نقش ویژه فعالیتهای کودکمحور گفت: بخش عمده کار فرهنگی ما غرفههای کودک است که در کنار خدمات رفاهی برپا شدهاند تا خاطرهای خوش از ایام اربعین برای کودکان ثبت شود.
میرشاهولد ادامه داد: مبلغینی که در محور سامرا حضور پیدا میکنند آموزشها و توجیهات لازم را دیدهاند و در موضوعات مختلف از جمله مقاومت، مطالبی را برای زائران ایرانی، عراقی، افغانستانی، پاکستانی و دیگر کشورها ارائه میکنند.
وی در پایان تصریح کرد: امسال با تغییرات ایجاد شده، برنامههای فرهنگی محور سامرا رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته و انشاالله مورد رضایت اهلبیت (ع) واقع شود.
