به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ترور هدفمند ۲ تن از خبرنگارانمان به نام‌های انس الشریف و محمد قریقع و همچنین ۲ تن از عکاسان به نام‌های ابراهیم ظاهر و محمد نوفل را محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: ترور این خبرنگاران و عکاسان به دست نظامیان صهیونیست تجاوز جدیدی علیه آزادی بیان به شمار می‌رود. تل آویو اعتراف کرده که چادر خبرنگاران را در نزدیکی درمانگاه شفا هدف قرار داده است. این اقدام یک حرکت مذبوحانه برای ساکت کردن صدای رسانه‌ها پیش از اشغال نوار غزه به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: بسیاری از مسئولان ارتش اسرائیل بارها خواهان ترور انس الشریف و همراهان وی شده بودند. آنها جزء آخرین کسانی بودند که واقعیت‌های موجود در غزه را به گوش جهانیان می‌رساندند. خبرنگاران الجزیره در غزه تحت محاصره با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. اسرائیل باید به دلیل ارتکاب چنین جنایاتی بازخواست شود و فرار از مجازات باعث تشویق به ارتکاب جنایات بیشتر می‌شود.

لازم به ذکر است که از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته، ۲۳۵ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در غزه، کرانه باختری و قدس به شهادت رسیده‌اند.