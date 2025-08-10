روسیه: گرسنگی دادن مردم در غزه توسط اسراییل جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده روسیه در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در ارتباط با ادامه جنایت‌های صهیونیست‌های اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: ما تمایل نتانیاهو برای کنترل غزه را محکوم می‌کنیم.

این مقام مسکو ادامه داد: اقدامات اسرائیل برای اشغال غزه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. تشدید تنش‌ها توسط اسرائیل می‌تواند امنیت و جان اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) در نوار غزه را تهدید کند. وزیر امور خارجه اسرائیل شورای امنیت را بازیچه دستیابی به تحقق اهدافش قرار داده است.

نماینده مسکو گفت: تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه، وضعیت انسانی در نوار غزه را پیچیده‌تر و رنج غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد. طرح‌هایی برای مجبور کردن غیرنظامیان به فرار از غزه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما خواستار دست یافتن به یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله فلسطین بر اساس راهکار (موسوم به) دو دولتی هستیم.