به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌اله بیاتی ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی توسعه ورزش شهرستان تفرش، با اشاره به محدودیت‌های منابع دولتی، اظهار کرد: جلب مشارکت خیران می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در تقویت زیرساخت‌های ورزشی منطقه عمل کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، نه تنها به ارتقای سلامت جسم و روان منجر می‌شود بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فضایی مثبت برای جوانان نقش محوری دارد.

بیاتی، نقش خیران را در تأمین امکانات و تجهیز فضاهای ورزشی بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: این قشر می‌توانند با ایجاد انگیزه در جوانان و حمایت از برنامه‌های ورزشی، زمینه‌ساز تحولی مثبت در سبک زندگی نسل جدید شوند.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه ارتقای فعالیت‌های ورزشی در تفرش نیازمند عزم مشترک تمامی نهادها است، هم‌افزایی بین مسئولان و خیران باید به شکل هدفمند پیگیری شود تا ظرفیت‌های موجود بالفعل شود.

بیاتی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده شهرستان تفرش در حوزه ورزش افزود: این منطقه از استعدادهای انسانی و فرهنگی بالایی برخوردار است که در صورت فراهم سازی زیرساخت‌ها و پشتیبانی هدفمند، می‌تواند به یکی از قطب‌های ورزشی استان مرکزی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: نگاه به ورزش، تنها در قالب فعالیت‌های تفریحی محدود نمی‌شود بلکه باید آن را به عنوان ابزاری برای ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از بیکاری و انزوا در نسل جوان مورد توجه قرار داد.