نیروهای فنی برق خراسان جنوبی؛ چراغ روشن مسیر زائران حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، پرسنل فنی همچون چراغهای بیصدا و پرتلاش، در مسیر کربلا و شهر مقدس کاظمین با تلاش و مهارت خود، روشنایی و برق مورد نیاز مواکب، نانواییها، آشپزخانهها و سایر تأسیسات زائران را تأمین کردند و خدمات برقرسانی خود را با تمام توان به انجام رساندند.
هادی منصوریان معاون بهرهبرداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در جمعه خبرنگاران گفت: حدود یک دهه است که تأمین برق مواکب استان در شهر کاظمین بهعهده این شرکت است و امسال نیز مانند سالهای گذشته، ۹ نفراز نیروهای فنی استان به همراه تجهیزات کامل به عراق اعزام شدند تا عملیات برقرسانی را با موفقیت انجام دهند.
منصوریان افزود: طی دو هفته حضور درعراق، خدماترسانی بهصورت مستمر ادامه داشت و تمامی مشکلات فنی به سرعت رفع شدندتا زائران حسینی بتوانند با آرامش و امنیت کامل مسیر عشق را طی کنند.
وی تاکید کرد: نیروهای فنی با دقت و تخصص، در دل شبهای سرد کاظمین، چراغهایی روشن کردند که نه تنها مسیرحرکت زائران را روشن کرد، بلکه نورامیدو آرامش را نیز در دل آنان تاباند.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: این نیروهای فنی که سالهاست در پشت صحنه خدمات اربعین فعالیت میکنند، نقش بیبدیلی در تأمین زیرساختهای برقرسانی دارند و با خدمت بیوقفه خود، مسیر پیادهروی بزرگترین اجتماع معنوی جهان را امن و روشن نگه میدارند.
جواد بهائین، مدیر دفتر ایمنی (HSE) شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی مستقر در کاظمین نیز با اشاره به بازدید مسئولان وزارت نیرو از روند تأمین برق سایت اسکان و مواکب خراسان جنوبی مستقر در کاظمین و ارائه گزارش تأمین برق مواکب از تأمین اعتبار لازم قول مساعد داده شد.
بهائین گفت: ۵۵ دستگاه تابلو برق ۶۳ آمپر سهفاز نصب و ۳۵۰۰ متر کابلکشی برای تأمین برق مواکب اجرا شده است.
وی نصب ۱۸۵ رشته روشنایی، رفع خاموشی ناشی از ۳۰ مورد اتصالی برق، نصب و راهاندازی ۱۵۵ دستگاه کولر آبی و تأمین برق ۴۵ موکب شامل موکبهای اسکان، نانوایی سیار، سردخانه مواد غذایی، و مراکز بهداشت و درمان را دیگر اقدمات انجام شده بر شمرد.
