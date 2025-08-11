به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرقاسم‌پور، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا تاریخ ۲۰ مردادماه، ۳۲ هزار و ۳۴۱ نفر از علاقه‌مندان به شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار حکایت از اشتیاق بی‌نظیر مردم استان برای حضور در این رویداد معنوی دارد.

وی افزود: بیشترین تعداد ثبت‌نامی‌ها از شهر گرگان با ۱۳ هزار و ۱۴۷ نفر است و پس از آن گنبدکاووس با سه هزار و ۸۰۷ نفر، علی‌آبادکتول با دو هزار و ۷۰۴ نفر، آزادشهر با دو هزار و ۲۵۸ نفر و کلاله با هزار و ۲۶۷ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سایر شهرستان‌ها نیز بین ۱۶۲ تا هزار و ۱۴۲ ثبت‌نامی داشته‌اند که نشان‌دهنده مشارکت گسترده اقشار مختلف استان در این مراسم است.

میرقاسم‌پور درباره روش‌های سفر زائران گفت: بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان، معادل ۱۶ هزار و ۶۵۶ نفر، درخواست خروج با خودروی شخصی را ثبت کرده‌اند. همچنین ۱۲ هزار و ۴۷۴ نفر با اتوبوس، ۹۴۷ نفر با تاکسی، ۷۱۳ نفر با هواپیما و ۳۶۴ نفر با قطار قصد سفر دارند.

وی اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نامی‌ها، ۱۸ هزار و ۸۸۳ نفر مرد و ۱۲ هزار و ۴۸۲ نفر زن هستند که این نشان از استقبال فراگیر اقشار مختلف دارد.

مدیر حج و زیارت گلستان خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به اربعین، زمان ثبت‌نام در سامانه سماح به سرعت رو به پایان است و زائران باید بدون فوت وقت، مراحل ثبت‌نام و دریافت خدمات بیمه‌ای را تکمیل کنند تا بدون مشکل بتوانند از مرزهای قانونی کشور برای زیارت کربلا عبور کنند.

وی افزود: بیشترین حجم خروج زائران استان در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۹ مردادماه بوده که بیش از ۲۶ هزار نفر از آنان از مرز مهران راهی این سفر معنوی شده‌اند، مرزی که به عنوان پرترددترین گذرگاه زائران شناخته می‌شود.

میرقاسم‌پور در پایان از همه زائران خواست تا تنها از طریق سامانه رسمی سماح اقدام به ثبت‌نام کنند و نسبت به مراقبت از مدارک خود حساس باشند تا سفری آرام و بی‌دغدغه را تجربه کنند.