به گزارش مهر، مصطفی بذری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران آب در کشور و مشاهده برخی کالاهای فاقد علامت استاندارد و برچسب مصرف آب در بازار، بیان کرد: به زودی طرح نظارتی ویژهای در سطح ملی و استانی برای کنترل این محصولات آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: این برنامه بهصورت ویژه در قالب بازرسیهای طرح «امین» از هفته آینده اجرایی میشود و کارشناسان از مراکز فروش محصولاتی مانند ماشینهای لباسشویی، شیرهای ظرفشویی و روشویی، مخازن فلاشتانک و سردوشها بازدید خواهند کرد.
به گفته مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، این اقدام در راستای اجرای دقیقتر استانداردهای مصرف آب و جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد انجام میگیرد.
