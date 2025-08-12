  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

نظارت بر محصولات مشمول استاندارد مصرف آب تشدید می‌شود

نظارت بر محصولات مشمول استاندارد مصرف آب تشدید می‌شود

بیرجند- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از اجرای بازرسی‌های مضاعف از مراکز عرضه محصولات مشمول مقررات اجباری استاندارد معیار مصرف آب در استان خبر داد.

به گزارش مهر، مصطفی بذری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران آب در کشور و مشاهده برخی کالاهای فاقد علامت استاندارد و برچسب مصرف آب در بازار، بیان کرد: به زودی طرح نظارتی ویژه‌ای در سطح ملی و استانی برای کنترل این محصولات آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: این برنامه به‌صورت ویژه در قالب بازرسی‌های طرح «امین» از هفته آینده اجرایی می‌شود و کارشناسان از مراکز فروش محصولاتی مانند ماشین‌های لباسشویی، شیرهای ظرفشویی و روشویی، مخازن فلاش‌تانک و سردوش‌ها بازدید خواهند کرد.

به گفته مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی، این اقدام در راستای اجرای دقیق‌تر استانداردهای مصرف آب و جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد انجام می‌گیرد.

کد خبر 6558532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها