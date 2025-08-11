  1. استانها
تردد ۷۰ هزار نفر از مرز خسروی در ۲۴ ساعت گذشته

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تردد بیش از ۷۰ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه مرزی خسروی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته و در تاریخ ۱۹ مردادماه، جمع کل تردد زائران از پایانه مرزی خسروی به ۷۰ هزار و ۹۵۶ نفر رسیده است که از این میزان، ۳۹ هزار و ۶۵۲ نفر ورودی و ۳۱ هزار و ۳۰۴ نفر خروجی بوده‌اند.

وی افزود: با وجود آغاز موج بازگشت زائران به کشور، آمار خروج همچنان قابل توجه است و تعداد زیادی از زائران در حال حرکت به سمت کربلای معلی هستند. بر اساس آمار تجمیعی، از ابتدای مردادماه تاکنون، جمع کل تردد از مرز خسروی به ۵۹۳ هزار و ۳۹۶ نفر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت آمادگی مرز در این ایام، تصریح کرد: زیرساخت‌های پایانه مرزی خسروی شامل مسیرهای تردد، پایانه‌های مسافری، پارکینگ‌ها، خدمات رفاهی و بهداشتی و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارند تا زائران بازگشتی با کمترین مشکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد کشور شوند.

خسروی با بیان اینکه همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف استان در مدیریت این حجم از تردد بسیار مؤثر بوده است، گفت: تلاش شده است هماهنگی کامل میان راهداری، مرزبانی، پلیس راه، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌ها برقرار باشد تا هم مسیرهای ورودی و خروجی بدون ازدحام مدیریت شود و هم خدمات رفاهی مناسب به زائران ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پیش‌رو انتظار افزایش شمار بازگشتی‌ها وجود دارد، توصیه می‌شود زائران در زمان‌بندی بازگشت خود دقت کنند و از تجمع در ساعات پیک تردد بپرهیزند تا روند عبور از مرز با آرامش بیشتری انجام گیرد.

