کاهش ۲۱ درصدی سرقت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی بهدانیفرد از کاهش ۲۱ درصدی سرقتها در استان یزد خبر داد و افزود: در حوزه کشفیات نیز ۶۰ درصد سرقتها کشف شده است.
وی بیان داشت: در پنجماهه نخست امسال، تعداد تماسهای مردمی با پلیس ۱۱۰ حدود ۳۳ درصد افزایش داشته که این استقبال، نشاندهنده اعتماد مردم به پلیس است.
فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در خصوص سرقتهای به عنف که از خشنترین انواع سرقتها به شمار میرود، در سال جاری ۹۰ درصد موارد کشف شده است و در حوزه گروگانگیری و قتل، کشف و دستگیری مجرمان به میزان ۱۰۰ درصد بوده است.
بهدانیفرد همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، هفت باند سارقان در حال فعالیت در مسیر استانهای همجوار متلاشی شد که در این رابطه ۱۱ نفر دستگیر، ۶ خودرو توقیف و ۴۰ فقره سرقت کشف شد.
وی به کشف ۱۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه تصادفات درونشهری و برونشهری، کاهش دو درصدی تلفات را شاهد هستیم.
بهدانیفرد با بیان اینکه پلیس فتا با کشف ۹۳ درصد پروندهها یکی از پلیسهای تخصصی موفق استان است، عنوان کرد: در این مدت، مجموعاً ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری در این بخش انجام شده که مبالغ قابل توجهی از آن به مالباختگان بازگردانده شده است.
وی از اجرای بیش از ۳۵۰ طرح جمعآوری معتادان متجاهر در استان یزد خبر داد و گفت: در زمینه نگهداری این افراد، پیگیر افزایش ظرفیت کمپ ماده ۱۶ برای نگهداری و ترک اعتیاد آنها هستیم.
