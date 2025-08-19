دیدار آرش میراسماعیلی با رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی جودو

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری رقابت‌های کاپ آسیایی جودو اردن ۲۰۲۵، آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو با لاسکائو فلورین دانیل، رییس کمیته داوران جهانی فدراسیون بین‌المللی جودو (IJF)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، دو طرف با محوریت ارتقای سطح داوری جودو ایران به تبادل نظر پرداختند. موضوعاتی همچون برگزاری دوره‌های تخصصی برای داوران ایرانی، اعزام مدرسان بین‌المللی به کشورمان، حضور داوران ایرانی در رویدادهای مهم جهانی و بهره‌گیری از جدیدترین قوانین و متدهای داوری جهان، مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار نشان‌دهنده اهتمام فدراسیون جودو ایران به بهبود زیرساخت‌های فنی و داوری و نیز گسترش تعاملات مؤثر با ارکان کلیدی فدراسیون بین‌المللی جودو است.