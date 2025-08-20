رئیس اتحادیه آسیا در دیدار با میراسماعیلی:به آینده جودو ایران امیدوارم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری رقابتهای کاپ آسیایی جودو ۲۰۲۵ به میزبانی اردن، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با عبید الانزی رئیس اتحادیه جودو آسیا دیدار و گفتوگو کرد.
این ملاقات در حاشیه سومین روز مسابقات و در محل سالن برگزاری رویداد در شهر اَمان انجام شد و محور اصلی آن بررسی آخرین برنامهها، ساختار رقابتها در قاره آسیا و تعاملات آتی بین فدراسیون ایران و اتحادیه جودو آسیا بود.
دو طرف در این دیدار موضوعاتی نظیر ارتقاء سطح برگزاری مسابقات، تقویت همکاریهای فنی و آموزشی، برنامهریزی برای دورههای تخصصی داوری و مربیگری، و ایجاد بسترهای جدید برای حضور جودوکاران ایران در رویدادهای معتبر قاره را مورد بررسی قرار دادند.
برگزاری این نشست در جریان کاپ آسیایی اردن، فرصتی برای تحکیم روابط و هماهنگی بیشتر بین فدراسیون ایران و نهاد آسیایی جودو فراهم کرد؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در گسترش تعاملات بینالمللی و ارتقاء جایگاه جودو ایران در سطح قاره داشته باشد.
