رئیس اتحادیه آسیا در دیدار با میراسماعیلی:به آینده جودو ایران امیدوارم

در حاشیه برگزاری رقابت‌های کاپ آسیایی جودو ۲۰۲۵ به میزبانی اردن، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران با عبید الانزی رئیس اتحادیه جودو آسیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که در محل برگزاری مسابقات در شهر امان انجام شد، طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین تحولات جودو در قاره آسیا، بر تقویت تعاملات دو جانبه و توسعه همکاری‌های فنی، داوری و آموزشی بین فدراسیون ایران و فدراسیون آسیایی تاکید کردند.

آرش میراسماعیلی با اشاره به استعدادهای روبه‌رشد جودو ایران در رده‌های سنی مختلف، حضور موثر ورزشکاران کشورمان در رویدادهای آسیایی و جهانی را نتیجه برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های فنی دانست و بر آمادگی ایران برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی تاکید کرد.

الانزی نیز ضمن قدردانی از نقش مؤثر فدراسیون ایران در توسعه جودو آسیایی، عملکرد جودوکاران کشورمان را در میادین معتبر قاره مثبت ارزیابی کرد و بر اهمیت هم‌افزایی کشورهای عضو برای ارتقاء سطح کیفی مسابقات تأکید داشت. او همچنین دعوت فدراسیون ایران را رسماً پذیرفت و اعلام کرد به زودی برای ادامه مذاکرات و توسعه همکاری‌ها به تهران سفر خواهد کرد.

این دیدار در فضایی صمیمانه و در آستانه روزهای پایانی رقابت‌های کاپ آسیایی اردن، زمینه‌ساز گسترش روابط و همگرایی بیشتر جودو آسیا و ایران ارزیابی شد.