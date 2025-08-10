به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان ترکاشوند دبیرکل فدراسیون جودو اعلام کرد: در این اردو، ۱۱ ورزشکار ملی‌پوش به همراه رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و ایوب رستمی سرمربی تیم ملی جوانان، تمرینات خود را با هدف آمادگی برای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی و همچنین رقابت‌های کشورهای اسلامی بزرگسالان در ریاض عربستان پیگیری می‌کنند.

ترکاشوند افزود: ۱۷ ملی‌پوش دختر و پسر نوجوان کشورمان در تاریخ ۲۶ مردادماه جهت حضور در مسابقات کاپ آسیا در اردن اعزام خواهند شد. فدراسیون در حال پیگیری صدور ویزا برای این تیم ملی است و با همکاری سفارت، امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شود.

وی افزود: در صورت صدور ویزا، دو داور کشورمان داوود نیکبخت و محمود فاضلی نیز برای ارتقاء درجه داوری به سطح قاره‌ای به اردن سفر خواهند کرد.

دبیرکل فدراسیون جودو در پایان گفت: بر اساس تصمیم کادر فنی، محمد پوریا بنائیان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان راهی بلغارستان خواهد شد. با توجه به تعطیلی سفارت بلغارستان در ایران، این ورزشکار جهت دریافت ویزا به سفارت این کشور در استانبول مراجعه کرده و منتظر پاسخ است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از این روی دو ورزشکار نوجوانی که قرار بود در این مسابقات حاضر شوند، با تصمیم کادر فنی در رقابت‌های کاپ آسیا اردن شرکت خواهند کرد.