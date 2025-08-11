  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران + فیلم

توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران + فیلم

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، از توقیف یک اتوبوس متخلف در مرز مهران خبر داد که زائران را به‌جای محل‌های مجاز، در حاشیه شهر پیاده کرده و باعث بروز ترافیک و خطر برای جان آن‌ها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، در خصوص توقیف یک دستگاه اتوبوس متخلف در مرز مهران اظهار داشت: این اتوبوس به جای انتقال صحیح و ایمن زائران، اقدام به پیاده کردن آن‌ها در حاشیه شهر کرده که این امر ضمن ایجاد خطر برای جان زائران، موجب بروز ترافیک و بی‌نظمی در مسیر شده است.

وی افزود: راننده اتوبوس هیچ گونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.

پلیس راه به همه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل اعلام کرده که جابجایی زائران فقط باید در محل‌های مشخص و مجاز انجام شود و هرگونه تخلف شدیداً برخورد خواهد شد.

سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزش‌های لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیاده‌روی اربعین عمل می‌کند. امیدواریم همه دست‌اندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران عزیز باشیم.

کد خبر 6557647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها