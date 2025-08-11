توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، در خصوص توقیف یک دستگاه اتوبوس متخلف در مرز مهران اظهار داشت: این اتوبوس به جای انتقال صحیح و ایمن زائران، اقدام به پیاده کردن آن‌ها در حاشیه شهر کرده که این امر ضمن ایجاد خطر برای جان زائران، موجب بروز ترافیک و بی‌نظمی در مسیر شده است.

وی افزود: راننده اتوبوس هیچ گونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.

‌ پلیس راه به همه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل اعلام کرده که جابجایی زائران فقط باید در محل‌های مشخص و مجاز انجام شود و هرگونه تخلف شدیداً برخورد خواهد شد.

سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزش‌های لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیاده‌روی اربعین عمل می‌کند. امیدواریم همه دست‌اندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران عزیز باشیم.