توقیف اتوبوس متخلف در مرز مهران + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا، در خصوص توقیف یک دستگاه اتوبوس متخلف در مرز مهران اظهار داشت: این اتوبوس به جای انتقال صحیح و ایمن زائران، اقدام به پیاده کردن آنها در حاشیه شهر کرده که این امر ضمن ایجاد خطر برای جان زائران، موجب بروز ترافیک و بینظمی در مسیر شده است.
وی افزود: راننده اتوبوس هیچ گونه همکاری با پلیس نکرد و اقدامات قانونی لازم جهت توقیف این وسیله نقلیه صورت گرفت.
سرهنگ خانپور همچنین تأکید کرد: آموزشهای لازم به رانندگان داده شده و پلیس راه فراجا با جدیت در حفاظت از حقوق و ایمنی زائران پیادهروی اربعین عمل میکند. امیدواریم همه دستاندرکاران حمل و نقل همکاری کامل داشته باشند تا شاهد سفر ایمن و منظمی برای زائران عزیز باشیم.
