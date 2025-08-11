  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

پیمایش مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در منطقه ۱۲

صبح امروز شهردار منطقه ۱۲ تهران به همراه معاونان و مدیران، مسیر ۶.۵ کیلومتری پیاده‌روی جاماندگان اربعین از میدان امام حسین تا میدان شوش را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در راستای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و تسهیل در تردد عاشقان اباعبدالله در روز اربعین حسینی با بازدید ۲ ساعته از مسیر واقع در منطقه، موارد عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی و.. به معاونان و مدیران ذیربط ابلاغ کرد.

شهردار منطقه ۱۲ ابتدا با حضور در محور ۱۷ شهریور لکه‌گیری آسفالت؛ مرمت پیاده رو سازی و همسطح سازی دریچه‌های شهری را در دستور کار معاون فنی و عمران منطقه و شهردار ناحیه ۶ قرار داد.

محمد آئینی همچنین با بررسی نحوه کند و کوب باغچه‌های میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا بر ضرورت نگهداشت مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در منطقه تاکید کرد و حضور پاکبانان معاونت خدمات شهری و محیط زیست در روز اربعین حسینی و برطرف کردن گرفتگی و لایروبی انهار بالا دست این محور را به معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ابلاغ کرد.

شهردار منطقه ۱۲ همچنین با توجه به محدودیت‌های ترافیکی در روز اربعین حسینی، از معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۲ خواست تا با اطلاع رسانی مسیرهای جایگزین به شهروندان، از مشکلات پیشرو در رفت و آمد آنها جلوگیری شود.

آئینی تاکید کرد: در تلاش هستیم با همکاری معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران و همچنین راهور منطقه، میزبان شایسته‌ای برای محبان و ارادتمندان اهل بیت (ع) و ابا عبدالله الحسین (ع) در این همایش بزرگ معنوی باشیم.

