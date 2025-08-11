ترافیک در برخی معابر و بزرگراه های پایتخت پرحجم و سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بار ترافبک پرحجم و سنگین است.