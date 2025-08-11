ماجرای جابجا شدن دو فوتی در بیمارستان قرچک چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در اتفاقی کمسابقه در بیمارستان قرچک، واقع در جنوب شرق استان تهران، پیکر دو متوفی به اشتباه جابجا شده و یکی از آنها توسط خانوادهای دیگر دفن شد.
این حادثه، پس از بررسیهای بیمارستان با اصلاح اشتباه و جلب رضایت خانوادهها حلوفصل شده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر از این قرار است، که چند روز پیش پیکر یک زن سالخورده به اشتباه به خانوادهای دیگر تحویل داده شد و این خانواده، بدون اطلاع از خطا، پیکر را دفن کردند.
خانواده دوم، که برای تحویل پیکر مادرشان به بیمارستان مراجعه کرده بودند، متوجه شدند که مادرشان دو روز پیش به اشتباه دفن شده و پیکری که اکنون در سردخانه باقی مانده، متعلق به فرد دیگری است.
یک مقام مطلع در بیمارستان قرچک، به خبرنگار مهر گفت: به دلیل شباهت ظاهری ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیکی مرتبط با بیماری، یکی از خانوادهها در فرآیند شناسایی پیکر دچار اشتباه شد.
وی افزود: پس از مراجعه خانواده دوم و عدم تأیید هویت پیکر موجود در سردخانه، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام مسئول توضیح داد: دو متوفی زن بهطور همزمان در سردخانه بیمارستان حضور داشتند. شباهت ظاهری و شرایط جسمانی آنها باعث شد که خانواده اول به اشتباه پیکر فرد دیگری را تحویل بگیرند.
به گفته وی، پس از روشن شدن این خطا، مدیریت بیمارستان به همراه پیمانکار واحد سردخانه و رئیس بیمارستان با سرعت وارد عمل شدند تا مسئله را حل کنند، در نتیجه، اجساد جابجا شده و هر پیکر به خانواده درست تحویل داده شد.
بررسیها نشان میدهد، هم اکنون این مسئله بهطور کامل بررسی و رفع شده و رضایت هر دو خانواده جلب شده است.
گفتنی است، واحد سردخانه بیمارستان تحت مدیریت یک پیمانکار بخش خصوصی فعالیت میکند.
اگرچه جزئیات بیشتری درباره مسئولیت این پیمانکار ارائه نشده، اما مقامات بیمارستان تأکید کردند که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در حال انجام است.
