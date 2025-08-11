محورهای رایزنی «اردوغان» و «پاشینیان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه با نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در خصوص مذاکرات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش این خبرگزاری، رئیس‌جمهور ترکیه در این گفتگو اعلام کرد که اراده صلح ابراز شده، برای صلح منطقه‌ای ارزشمند بوده و گامی که برداشته شده باید به اقدامات ملموس تبدیل شود.

به گزارش «ریپورت»، دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ارمنستان در این خصوص اعلام کرد که سران دو کشور در مورد نتایج مذاکرات اخیر میان ایروان و باکو در واشنگتن گفتگو کردند.