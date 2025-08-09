کریدور زنگزور پروژه اسرائیلی ـ آمریکایی است؛ امنیت ترکیه هم در خطر است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در دنیای پرتحول امروز، مسائل ژئوپلیتیکی و اقتصادی نقش بسزایی در شکل‌گیری روابط بین کشورها ایفا می‌کنند. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در این زمینه، پروژه کریدور زنگزور است که به عنوان یک طرح استراتژیک با ابعاد سیاسی و امنیتی فراوان مطرح شده است.

در این راستا، «دوغو پرینچک» سیاستمدار کهنه کار و رهبر حزب وطن ترکیه در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف این کریدور پرداخته و آن را به عنوان پروژه‌ای اسرائیلی-آمریکایی معرفی کرده است.

این سیاستمدار ترک، همچنین به تهدیدات ناشی از این کریدور برای امنیت ترکیه و ایران اشاره کرده و بر لزوم اتحاد کشورهای منطقه در مقابله با مداخلات خارجی تأکید نموده‌اند. مشروح گفتگو با «دوغو پرینچک» در ادامه می‌آید:

ایران بارها اعلام کرده که اجازه تغییر مرزها و ژئوپلیتیک منطقه را نخواهد داد. اما ترکیه و آذربایجان همچنان خواهان فعال شدن کریدور زنگزور هستند؟ این روزها نیز مسئله حضور آمریکا در مدیریت این کریدور هم مطرح است و این یعنی حضور آمریکایی‌ها در مرزهای ایران. آیا حضور چنین کشوری در منطقه نمی‌تواند امنیت کشورها را تهدید کند؟ آیا ترکیه احساس خطر نمی‌کند؟

کریدور زنگزور پروژه اسرائیلی -آمریکایی است؛ این کاملاً واضح است و باید برای همه قابل درک باشد. ما حداقل به عنوان حزب وطن این را درک کرده ایم.

کاربرد این کریدور چیست؟ این کریدور مانع ارتباط شمال قفقاز یعنی ایران با کشورهایی چون ارمنستان، گرجستان و روسیه است. به همین دلیل این کریدور پروژه آمریکایی-اسرائیلی است و قطعاً تهدیدی بر امنیت ترکیه نیز هست.

موضوعی که ترکیه را تهدید می‌کند چیست؟ البته که اسرائیل و آمریکاست. بنابراین هر اقدامی که از سوی آمریکا و اسرائیل صورت بگیرد ترکیه را تهدید می‌کند. به همین دلیل این موضوع برای ما به عنوان حزب وطن نگران کننده است. ما بینیم که ترکیه از سوی آمریکا محاصره شده است.

زیرا آمریکا و اسرائیل در حال همکاری با یونان و بخش یونانی قبرس در دریای مدیترانه شرقی هستند. شاهد رزمایش‌های دریایی مانند نابل دینا هستیم. سواحل دریای اژه نیز پراز پایگاه‌های آمریکایی است. بنابراین ترکیه از اژه و مدیترانه شرقی تا شمال سوریه و عراق از سوی آمریکا محاصره شده است و حالا مساله مورد بحث، حضور اسرائیل و آمریکا در قفقاز است به همین دلیل کریدور زنگزور تهدیدی جدی علیه ترکیه است و ما به عنوان حزب وطن با اجرایی شدن این پروژه مقابله می‌کنیم.

بجای زنگزور امکان فعال کردن کریدورهای دیگری از ارمنستان و ایران وجود دارد. کریدور زنگزور تهدیدی مستقیم برای امنیت و منافع اقتصادی ایران است اما ترکیه همچنان بر اجرایی شدن این کریدور اهمیت می‌دهد. این درحالی است که تهدید امنیت ایران به معنای تهدید امنیت ترکیه است. چرا ترکیه به این موضوع توجهی ندارد؟

کریدور زنگزور نشان دهنده اتصال شرق به غرب و غرب به شرق است. اما اگر از این ارتباط برای قطع روابط بین جنوب و شمال استفاده کنید، آنگاه این کریدور می‌تواند نقش دیوار در برابر ارتباط بین ایران و کشورهای واقع در کریدور زنگزور نیز ایفا کند. به همین دلیل این کریدور پروژه‌ای علیه امنیت اقتصادی ایران و ترکیه است.

هر کسی که نسبت به آمریکا و اسرائیل حساس باشد باید این حساسیت را نشان دهد، اما اگر حساسیتی نسبت به تهدیدات آمریکا و اسرائیل نشان ندهد قدرت‌هایی که علیه امپریالیسم مبارزه می‌کنند را در کنار خود نخواهند دید.

از نظر شما بهترین راه برای حل مساله کریدور زنگزور چیست؟

بهترین راه حل اتحاد کشورهای منطقه در مقابل آمریکا و اسرائیل است. کدام کشورهای منطقه؟ ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، گرجستان و روسیه و حتی قزاقستان است. این کشورها در قفقاز جنوبی و شمالی در راستای حفظ امنیت اقتصادی باید خودشان راه حل بیابند.

بنابراین، وقتی به مداخله اسرائیل و آمریکا پایان دهیم، راه حل خود به خود پیدا خواهد شد.

در پایان اگر نکته یا ملاحظه‌ای دارید بفرمایید...

این را هم اضافه کنم راه حل اصلی در خصوص زنگزور را کشورهای منطقه تعیین خواهند کرد. یعنی از شرق به غرب ارتباط خواهد بود اما نباید این کریدور ارتباطی عامل قطع اتصال شمال-جنوب شود.ارتباط جنوب- شمال را همه با هم ایجاد خواهیم کرد. منظورم ارتباط ایران با بخش شمالی است.