۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

تعطیلی ادارات گلستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد

گرگان- سرپرست مدیریت بحران گلستان گفت: تمامی ادارات استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور غراوی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تصمیم کمیته ناترازی انرژی، با هدف پایداری شبکه آب و برق، کلیه ادارات، نهادها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به غیر از مراکز امدادی، درمانی و خدمات‌رسان تعطیل هستند.

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان و دستگاه‌های اجرایی، افزود: رعایت مصرف بهینه برق و صرفه‌جویی حداکثری، نقش مهمی در پایداری شبکه دلرد.

غراوی همچنین تصریح کرد که ابلاغ این مصوبه به تمامی واحدهای زیرمجموعه الزامی است و هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره ممنوع خواهد بود.

