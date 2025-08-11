https://mehrnews.com/x38Lkz ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ کد خبر 6557893 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ بسته خبری بیستم مردادماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری بیستم مرداد ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6557893 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح کارگاه آموزشی و مزرعه انرژی خورشیدی پنج کیلوواتی در ساوه مهارت آموزی و ارتقای کیفیت آموزش کلید توسعه پایدار است بسته خبری ۲۰ مرداد ماه کردستان پروژه بزرگ بام ساوه؛ تحولی در زیرساختهای آموزشی تعطیلی ادارات و بانکهای استان مرکزی در چهارشنبه هفته جاری برچسبها بسته خبری استان مرکزی تعطیلی ادارات خبرنگاران
نظر شما