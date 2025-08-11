به گزارش خبرنگار مهر، یوسف پورواجد عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفدهم مرداد از زحمات اصحاب رسانه استان گیلان قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند که در حوزه اطلاع‌رسانی پویا و صادقانه عمل می‌کنند.

وی با تاکید بر نقش راهنمایی و نظارت خبرنگاران بر مدیران و مسئولان اضافه کرد: نقطه نظرات و نقدهای کارشناسانه خبرنگاران همواره به بهبود عملکرد ما کمک کرده و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمت‌رسانی دارد.

وی از پرداخت هزار و ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی از محل تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب ۴۱۳ پرونده به متقاضیان اختصاص یافته است.

پورواجد با بیان اینکه بر اساس برآوردها، میزان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی این صندوق تا نیمه اول شهریور ماه امسال به حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید، افزود: تلاش ما بر این است که با جذب و تخصیص منابع اعتباری، زمینه تحقق اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صندوق کارآفرینی امید دارای کمترین آمار انحرافی در پرداخت وام‌های روستایی دارد، گفت: از دیگر خدمات صندوق، طرح‌های تجهیز منابع از طریق سپرده‌گذاری افراد حقیقی است که در کنار پرداخت تسهیلات، به افزایش منابع صندوق کمک می‌کند.