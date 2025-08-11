پیروزی یک نیمه ای استقلال مقابل تراکتور در سوپرجام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت وحید کاظمی و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. روزبه چشمی زننده تنها گل بازی در نیمه اول بود.

ترکیب تراکتور

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد (کارت زرد)، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک

ترکیب استقلال

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، سامان فلاح، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی (کارت زرد)، رامین رضائیان، ابولفضل جلالی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی

* ریکاردو ساپینتو به دلیل محرومیت در این بازی روی نیمکت استقلال حضور نداشت و «نونو میگل باربوسا مورایس» به عنوان دستیار اول ساپینتو دستورات او را به بازیکنان منتقل می‌کرد.

بازیکنان استقلال بازی را بهتر از تراکتوری‌ها آغاز کردند و در همان ابتدا با پاس کاری‌های پرتعداد خود خط دفاع تراکتور را دچار اشتباه کردند که توپ به آزادی رسید اما با خطای مدافع حریف این بازیکن نقش بر زمین شد و داور به سود آبی‌ها خطا اعلام کرد که رامین رضائیان پشت توپ قرار گرفت و آن را به سمت دروازه تراکتور سانتر کرد که ثمره‌ای برای شاگردان ساپینتو نداشت.

بازیکنان استقلال در خط دفاع توپ را در اختیار داشتند که روی پرس شدید خط حمله تراکتور در دقیقه ۶، عارف آقاسی دچار اشتباه شد و توپ به مهدی ترابی رسید اما پاس او دقیق نبود و آدان درازکش توپ را در اختیار گرفت.

در حالی که توپ در اختیار امیرحسین حسین زاده بود، روزبه چشمی در دقیقه ۶ روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به او کارت زرد نشان داد.

چشمی زننده اولین گل بازی

مهران احمدی در دقیقه ۱۱ بازی صاحب توپ شد که مهدی هاشم نژاد با خطا او را متوقف کرد و داور به وی کارت زرد نشان داد. در ادامه رامین رضائیان توپ را به سمت دروازه تراکتور ارسال کرد که روی خروج اشتباه ادیب زارعی، روزبه چشمی موفق شد با ضربه سر گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

پس از گلزنی استقلال، بازیکنان تراکتور حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۱۹ روی دفع ناقص توپ از سمت مدافعان استقلال، توپ به الکساندر سدلار رسید اما ضربه این بازیکن دقت کافی را نداشت و توپ از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.