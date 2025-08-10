آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی استقلال؛ بیرانوند در لیست ساپینتو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، در تشریح شرایط این تیم پیش از دیدار سوپرجام مقابل تراکتور اظهار داشت: امروز در سازمان لیگ حاضر شدم تا کارهای مربوط به ثبت قرارداد بازیکنان را انجام دهم و مطمئن شوم که تیم برای دیدار مقابل تراکتور در سوپرجام و همچنین رقابت‌های لیگ برتر مشکلی نخواهد داشت.

نظری جویباری ادامه داد: بازیکنانی که مدنظر کادرفنی بوده‌اند را جذب کرده‌ایم و از مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه بابت همکاری برای بستن یک تیم خوب تشکر می‌کنم. در تیم بزرگسالان ما دو یا سه جای خالی داریم که امکان جذب بازیکن وجود دارد، اما قانون سقف بودجه دست ما را بسته است. تشکیل یک تیم قدرتمند نیازمند صرف هزینه کافی است.

مدیرعامل استقلال با اشاره به پرونده حضور یاسر آسانی گفت: در تلاش هستیم رضایتنامه او را از باشگاه کره‌ای دریافت کنیم تا از ابتدای فصل در اختیارمان باشد. با این حال باشگاه گوانگژو رقم بالایی درخواست کرده است. آسانی تا آبان ماه با این باشگاه قرارداد دارد و پس از آن می‌تواند به استقلال کمک کند.

وی درباره عیسی آل‌کثیر توضیح داد: هنوز کادرفنی درباره این بازیکن نظر نهایی خود را اعلام نکرده و ما منتظر تصمیم ساپینتو هستیم. تمام بازیکنان جذب‌شده با نظر ساپینتو و سیدورف بوده‌اند.

نظری جویباری درباره جذب احتمالی موسی چنپو وینگر مالیایی اظهار داشت: با این بازیکن مذاکرات خوبی داشته‌ایم، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

مدیرعامل استقلال در خصوص شایعه مذاکره با علیرضا بیرانوند گفت: این دروازه‌بان در لیست ساپینتو قرار ندارد، اما مگر تیمی هست که چنین بازیکنی را نخواهد؟ بیرانوند با تراکتور قرارداد دارد و ما نمی‌توانیم با او وارد مذاکره شویم.

وی درباره داکنز نازون مهاجم جدید استقلال افزود: کارت بازی این بازیکن صادر شده و در صورت صلاحدید کادرفنی می‌تواند مقابل تراکتور به میدان برود.»

نظری جویباری درباره منتفی شدن جذب محمدجواد حسین‌نژاد گفت: باشگاه دیناموماخاچ‌قلعه برای صدور رضایتنامه او رقم بالایی درخواست کرد. خود بازیکن هم با انتشار مطلبی در فضای مجازی، حضورش در استقلال را منتفی دانست و از هواداران عذرخواهی کرد.

او درباره روند مذاکره با علی کریمی توضیح داد: با این بازیکن مذاکره کرده و حتی به توافق هم رسیده بودیم، اما باشگاه کایسری‌اسپور هزینه‌ای چهار برابر رقم توافق ما و علی کریمی برای صدور رضایتنامه طلب کرد.

مدیرعامل استقلال در پایان گفت: برای مذاکره با بازیکنان لژیونر سه یا چهار سفر به دبی داشتم، اما هیچ‌یک حاضر نشدند به استقلال بپیوندند.