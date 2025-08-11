گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۲۹۰.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی ( تابا ) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ( تابا ) اقدام کنند.

عملیات بازار باز در تاریخ ۲۰/‏۰۵/‏۱۴۰۴‬ شماره حراج ۱۷ موضع عملیاتی بانک مرکزی توافق بازخرید تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج ۲۰ ارزش سفارش‌های ارسال‌شده (هزار میلیارد ریال) ۳۶۷۱.۱ ارزش سفارش‌های پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) ۳۲۹۰.۰ مدت توافق بازخرید (روز) ۷ حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) ۲۳.۰۰ ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) ۳۳۰۴.۵ ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال) ۳۲۹۰.۰