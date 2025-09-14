عبور فروش اوراق دولتی از ۲۲۱ همت؛ سهم بازار سرمایه به ۴۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ که در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافت.

بر اساس این گزارش، در این مرحله دو نماد «اراد ۲۲۸» و «اراد ۲۳۰» عرضه شدند که در مجموع ۱۸۷.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.

در نماد اراد ۲۲۸، از مجموع ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه‌شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ارزش سفارشی معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد ریال شرکت کردند که تمام آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شد. همچنین، ۵۸.۱ هزار میلیارد ریال اوراق نیز به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه واگذار شد.

در نماد اراد ۲۳۰، با وجود عرضه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق، هیچ‌یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سفارشی ثبت نکردند و فروش تنها از طریق سایر خریداران بازار سرمایه به ارزش ۱۱۹.۲ هزار میلیارد ریال صورت گرفت.

نرخ بازده تا سررسید هر دو نماد ۲۸.۷۱ درصد اعلام شد. مجموع فروش اوراق در این مرحله به ۱۸۷.۸ هزار میلیارد ریال رسید و ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از ابتدای سال جاری تا پایان مرحله چهاردهم به ۲,۲۱۶.۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد.

جزئیات حراج پانزدهم اوراق مالی اسلامی دولتی

همچنین، حراج پانزدهم اوراق یادشده در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این مرحله، اوراق «مرابحه عام» کوپن‌دار با پرداخت سود ۶ ماهه (۲ بار در سال) عرضه می‌شود.

نحوه ارسال سفارش

ارسال سفارش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی و ارسال سفارش شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی مشمول بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌پذیرد.

مهلت ارسال سفارش‌ها

یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ آخرین فرصت ارسال سفارش‌ها برای متقاضیان می‌باشد.

جدول زیر مشخصات اوراق عرضه شده در پانزدهمین مرحله حراج را نشان می‌دهد.

مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضه‌شده در حراج این مرحله نماد تاریخ سررسید تاریخ انتشار نرخ سود اسمی سالانه قیمت اسمی هر ورقه مبلغ عرضه (درصد) (ریال) (هزار میلیارد ریال) اراد ۲۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۲۳.۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰.۹ اراد ۲۳۱ آبان‎ماه سال ۱۴۰۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۰۰.۰ اراد ۲۳۲ مهرماه سال ۱۴۰۷ ۲۰۰.۰

شایان ذکر است بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

بررسی معاملات اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۴

نمودار زیر روند ۱۴ مرحله گذشته حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را نشان می‌دهد. در این نمودار، کل مبلغ اوراق عرضه شده، ارزش سفارش‌های خرید توسط شبکه بانکی، ارزش خرید توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه و ارزش کل اوراق فروخته‌شده در هر حراج بر حسب هزار میلیارد تومان (همت) نمایش داده شده است.

نمودار زیر سهم شبکه بانکی و بازار سرمایه را از درصد فروخته شده اوراق در ۱۴ مرحله گذشته حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نشان می‌دهد. همانطور که در این نمودار مشهود است از حراج ششم به بعد سهم شبکه بانکی به طور قابل توجهی کاهش و سهم بازار سرمایه افزایش یافته است.

بررسی نمودار فوق و آمار ۱۴ دوره حراج گذشته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۲۱.۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته‌شده تا کنون، شبکه بانکی با خرید ۱۱۹.۱۳ همت (کمتر از ۵۴ درصد) همچنان بازیگر اصلی بازار اولیه است، اما بازار سرمایه نیز با خرید ۱۰۲.۵۵ همت (بیش از ۴۶ درصد) جایگاه پررنگی در تأمین مالی دولت پیدا کرده است؛ روندی که بیانگر نزدیک شدن سهم بازار سرمایه به بازار پول و کاهش برتری مطلق بانک‌ها در تأمین مالی دولت است.

نمودار زیر کاهش سهم شبکه بانکی و افزایش سهم بازار سرمایه در خرید اوراق مالی اسلامی دولتی را بر حسب درصد از اولین تا آخرین حراج نشان می‌دهد.