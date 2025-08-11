تخصیص اعتبارات ویژه به بنیاد مسکن جم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: تأکید کرده‌ام که کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در زمینه توزیع اعتبارات، بنیاد مسکن به صورت ویژه‌تر دیده شود.

فرماندار شهرستان جم با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و پایدار شهرستان، ضمن ابراز رضایت از عملکرد بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی، گفت: بنیاد مسکن بخاطر اجرای طرح‌های هادی در سطح روستاها و بهبود شرایط زندگی، باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری‌های بیشتر، واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری رسیده و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد؛ فرمانداری شهرستان آماده همکاری و حمایت همه‌جانبه در این زمینه است.

وی همچنین خواستار بازنگری و اصلاح طرح‌های هادی در چند روستای شهرستان جم شد و تصریح کرد: بازنگری این طرح‌ها از ضرورت‌های اساسی جهت تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای با نیازها و شرایط فعلی روستاها است که باید با دقت و اهتمام ویژه پیگیری شود.