حاج صفی: بازی باید با VAR برگزار می شد؛ آماده مصاف با الدحیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، احسان حاج صفی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تیم فوتبال الدحیل قطر در مرحله پلی‌آف، لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: فردا بازی بسیار سختی مقابل تیم خوب و با کیفیت الدحیل در پیش داریم و می‌دانیم این تیم بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده است، اما ما به خوبی نقاط ضعف و قوت تیم حریف را آنالیز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم از نقاط ضعف آن‌ها استفاده کنیم و به گل برسیم.

وی افزود: خدا را شکر شرایط تیمی خودمان خوب است و در روزهای گذشته تمرینات خوبی داشته‌ایم و روز به روز بهتر شده‌ایم. از نظر روحی، روانی و بدنی ۱۰۰ درصد برای بازی فردا آماده‌ایم و انشاالله با دست پر از زمین خارج شویم تا هوادارانمان را خوشحال کنیم.

حاج‌صفی در پایان درباره نبود VAR در این مسابقه گفت: یک انتقاد دارم؛ وقتی دو تا از بهترین تیم‌های آسیا مقابل هم بازی دارند و امکانات و استادیوم عالی است، می‌توانستند این بازی را با VAR برگزار کنند تا مشکلی پیش نیاید. امیدوارم سال آینده بازی‌های این مرحله با VAR برگزار شود و این اتفاق نیفتد.