واکنش نورشرق به کارت بازی آلوز؛ او بازیکن تراکتور است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نورشرق در رابطه با وضعیت قرارداد ریکاردو آلوز هافبک فصل گذشته تراکتور با تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: براساس قراردادی که از سوی باشگاه تراکتور در سازمان لیگ فوتبال کشور ثبت شده است، کارت بازی این بازیکن طبق مقررات از سوی سازمان لیگ صادر شده و در شرایط فعلی، وی بازیکن رسمی این باشگاه محسوب می‌شود. البته این وضعیت می‌تواند با تغییر شرایط دچار تحول شود.

نورشرق در ادامه با اشاره به حساسیت‌های این موضوع گفت: با توجه به فضای ملتهب موجود در فوتبال کشور، ضروری است که همه طرف‌ها آرامش خود را حفظ کنند. پیش‌تر نیز مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال، در یکی از برنامه‌های ورزشی درباره این پرونده اعلام کردند که اگر موضوع به کمیته وضعیت بازیکنان ارجاع شود، مانند سایر پرونده‌ها به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته وضعیت افزود: بر اساس ماده ۲ آئین دادرسی کمیته وضعیت به خصوص بند یک این ماده، در واقع مرحله نخست بررسی پرونده مربوط به احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت کمیته است و در صورت تأیید صلاحیت، رسیدگی به ماهیت پرونده آغاز می‌شود. برای تشخیص این موضوع نیز مدارک و مستندات پرونده باید به دقت بررسی شده و سپس تصمیم لازم اتخاذ شود.

نورشرق در پایان تاکید کرد که تاکنون هیچ درخواست رسمی برای رسیدگی به این پرونده به کمیته وضعیت ارسال نشده است.