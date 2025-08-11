  1. استانها
توزیع روزانه ۴ هزار پرس غذا در موکب دانشگاه ملی مهارت واحد ایلام

ایلام - رئیس واحد استانی ایلام از دانشگاه ملی مهارت گفت: از ابتدای برپایی موکب، این دانشگاه حدود ۲۰ هزار پرس غذا برای زائران تهیه و توزیع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نظری اظهار داشت: موکب این دانشگاه در راستای خدمات‌رسانی به زوار اربعین حسینی از ۱۵ لغایت ۲۵ مردادماه در ایلام، محل نمایشگاه دائمی برپا شده است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی ایلام عنوان کرد: این حضور نشان‌دهنده علاقه آزادگان جهان به اسطوره آزادگی و صاحب عنوان بی‌نظیر هیهات مناالذله است و کسانی که ذلت‌ناپذیرند، با هر مرام و مسلکی که باشند نسبتی با سرور آزادگان جهان پیدا می‌کنند.

نظری بیان داشت: خدا را شاکر هستیم که دانشگاه ملی مهارت واحد استانی ایلام توانسته است به نمایندگی از دانشگاه ملی مهارت کشور در این رویداد باشکوه نقشی موثر ایفا نماید که امید است مرضی رضای خداوند متعال و صاحب این ایام، امام حسین (ع) قرار گیرد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی ایلام تصریح کرد: با وجود اینکه در ایام تعطیلات دانشگاه به سر می‌بریم، اما تقریباً همه همکاران عزیز ما به صورت داوطلبانه، مستقیم یا غیر مستقیم در موکب فعال هستند و بحمدالله علاوه بر اسکان مسافران در دو آموزشکده پسران و دختران ایلام، در هر روز بین ۳ تا ۴ هزار پرس غذا بین زائران تهیه و توزیع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های همکاران، توجه به هوشیاری مسافران اربعین در هنگام رانندگی است که برای این منظور نیز توزیع میان‌وعده‌های اثرگذار مانند قهوه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

