به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی اعلام کرد: علیرغم مصرف بالای برق در سطح کشور، نیازی به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه وجود ندارد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، تأکید کرد: شبکه برق کشور در وضعیت پایدار قرار دارد و مصرف برق در سطح استانی مدیریت شده است.

استاندار تهران از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و همکاری لازم را با مقامات مسئول داشته باشند.

معتمدیان همچنین از همراهی مردم در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم در صرفه‌جویی آب و برق، کمک شایانی به مدیریت منابع انرژی در استان و کشور کرده است.