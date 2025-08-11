به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی اعلام کرد: علیرغم مصرف بالای برق در سطح کشور، نیازی به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه وجود ندارد.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده، تأکید کرد: شبکه برق کشور در وضعیت پایدار قرار دارد و مصرف برق در سطح استانی مدیریت شده است.
استاندار تهران از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند و همکاری لازم را با مقامات مسئول داشته باشند.
معتمدیان همچنین از همراهی مردم در ماههای اخیر قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم در صرفهجویی آب و برق، کمک شایانی به مدیریت منابع انرژی در استان و کشور کرده است.
نظر شما