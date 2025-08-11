  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

تهران چهارشنبه تعطیل نمی‌شود

تهران چهارشنبه تعطیل نمی‌شود

تهران- استاندار تهران گفت: نیازی به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه نیست و مصرف برق در سطح استانی مدیریت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی اعلام کرد: علیرغم مصرف بالای برق در سطح کشور، نیازی به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه وجود ندارد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده، تأکید کرد: شبکه برق کشور در وضعیت پایدار قرار دارد و مصرف برق در سطح استانی مدیریت شده است.

استاندار تهران از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و همکاری لازم را با مقامات مسئول داشته باشند.

معتمدیان همچنین از همراهی مردم در ماه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم در صرفه‌جویی آب و برق، کمک شایانی به مدیریت منابع انرژی در استان و کشور کرده است.

کد خبر 6557956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها