به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر حاجکاظمی با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته، بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد دامی در استان واکسیناسیون شدهاند که حدود یکچهارم آن مربوط به بیماریهای مشترک بین انسان و دام بوده است، گفت: جمعیت دامی استان بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است و نظارت بر سلامت آنها، بهویژه در حوزه بیماریهای مشترک، اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، حدود ۱۲ مورد بیماری مشکوک دامی شناسایی و واکسن لازم برای پیشگیری از آنها تأمین شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه در این مدت ۸۴ هزار دوز واکسن تهیه و با نظارتهای بهداشتی کامل در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است، گفت: همچنین پایش مستمر بیماریها، تأمین دارو، کنترل عوامل بیماریزا، ارزیابی سلامت خوراک دام و انجام آزمایشهای تخصصی از جمله اقدامات مهم اداره کل دامپزشکی استان زنجان بوده است.
حاج کاظمی افزود: نظارت بر کشتارگاههای دام نشان میدهد که در دو کشتارگاه استان بیش از ۱۹ هزار رأس دام کشتار شده و حدود ۳۶ تن فرآورده گوشتی غیربهداشتی از چرخه مصرف حذف شده است. همچنین در کشتارگاههای طیور، بیش از ۱۰ میلیون لیتر فرآورده پایش و ۹۱ تن ضایعات معدوم شده است.
وی ادامه داد: در مراکز عرضه مانند قصابیها، مرغفروشیها و تخممرغفروشیها، طی چهار ماه گذشته حدود ۸ هزار مورد بازرسی انجام و ۱۱ تن فرآورده غیرقابل مصرف معدوم شده است. برای متخلفان نیز ۹۰ پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده است.
