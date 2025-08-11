امیرحسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، یک بره آهو ایرانی که مدتی پیش دچار حادثه شده بود، پس از انجام مراحل اولیه تیمار و ایمنسازی، روز گذشته توسط یکی از شهروندان به این اداره تحویل داده شد.
وی افزود: این بره آهو از گونههای حمایتشده حوزه استحفاظی شهرستان بوده که پس از حادثه، توسط یک شهروند دوستدار محیط زیست به دامپزشکی منتقل و تحت مراقبتهای حمایتی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این سومین مورد تحویل بره وحشی به اداره محیط زیست دلیجان در سال جاری است که پس از ارزیابی وضعیت جسمانی و ادامه تیمار تخصصی، برای بازگشت احتمالی به زیستگاه طبیعی خود، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی انتقال یافت.
حمیدی با قدردانی از اقدام ارزشمند این شهروند دلیجانی گفت: مشارکت مردم در حفاظت از حیاتوحش، نقشی مهم در کاهش تلفات گونههای جانوری و افزایش شانس بقا برای حیوانات آسیبدیده دارد و چنین همکاریهایی نشاندهنده رشد فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دلیجان تصریح کرد: حفاظت از گونههای جانوری و جلوگیری از انقراض آنها تنها بر عهده نهادهای دولتی نیست و همکاری آگاهانه مردم در این زمینه ضروری است.
وی گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده حیوانات نیازمند کمک، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه مداخله غیرتخصصی خودداری کنند.
