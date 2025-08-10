به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ نشست رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل این سازمان برگزار شد.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و حذف برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه گفت: این تغییرات در وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت امنیت غذایی کشور را برعهده دارد منجر به واکنش‌هایی در مجلس و رسانه‌ها شد.

وی افزود: این تغییرات از سوی سازمان استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شده است. این امر منجر به واکنش وزارت جهاد کشاورزی هم شد.

رفیعی پور ادامه داد: سازمان دامپزشکی حذف نشده اما در ستاد وزارتخانه الحاق شده که بنا بر قوانین داخلی و بین‌المللی خلاف است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: بر اساس رسالتی که این سازمان در سلامت محصولات دامی خام دارد باید واکنش سریع داشته باشد، زیرا ایران در منطقه‌های ریسک قرار دارد.

وی اضافه کرد: ما از ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه بیماری اپیدمی جلوگیری کرده‌ایم این صرفه‌جویی در هزینه در ممانعت از شیوع بیماری اپیدمی بیشتر است یا بحث کوچک‌سازی وزارتخانه.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: کشور ۱۸ هزار تن فرآورده‌های دامی خام در کشور تولید می‌شود و در محصولات به جز گوشت قرمز خودکفا هستیم.

وی ادامه داد: با وجود به قرار گرفتن ایران در منطقه‌های ریسک نمی‌توان سازمان دامپزشکی را در یک ستاد اداری ادغام کرد و برای واکنش سریع خود را درگیر بوروکراسی اداری کنیم؛ در حالی که حتی جابجایی لبنیات باید با تأیید سازمان دامپزشکی باشد که یک قانون در جهان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قوانین مصوب کشور برای این سازمان ادامه داد: ماده ۱۳ قانون دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی در شرایط بحرانی و خطر بیماری وارداتی رئیس سازمان دامپزشکی کشور می‌تواند راسا برای خرید واکسن مورد نیاز با ترک تشریفات اقدام کند.

وی ادامه داد: حتی اگر تشخیص دهد می‌تواند برای قرنطینه از نیروی نظامی و انتظامی کمک بگیرد و با اعلام خطر بیماری نیروهای نظامی باید همکاری کنند.

رفیعی پور گفت: سالانه ۱۰ میلیون رأس دام در کشور ذبح می‌شود که بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند که حفظ سلامت آنها بر عهده سازمان دامپزشکی است.