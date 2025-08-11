  1. ورزش
افشاگری مربی تیم ملی از بی‌انگیزگی بازیکنان پیش از شکست تلخ برابر قطر

دستیار اول امیر قلعه‌نویی در خصوص اتفاقات قبل از بازی با قطر که منجر به شکست در نیمه نهایی جام ملت‌ها شد، پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی مربی تیم ملی فوتبال ایران در بخشی از گفتگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه که همراه با امیر قلعه نویی حضور داشت پرده از مهم‌ترین دلیل باخت این تیم به قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا پرداخت.

دستیار اول امیر قلعه‌نویی در این باره گفت: وقتی ژاپن را بردیم آقای قلعه نویی در رختکن به بازیکنان گفت که مهم‌تر از بازی امشب، دیدار در نیمه‌نهایی است. همان شب به ما (دستیاران) گفت که برویم بازی قطر و ازبکستان را تماشا کنیم. فردای برد مقابل ژاپن جلسه فنی را برگزار کردیم و همان جا تاکید شد که قطر با تیم قبلی‌اش کاملاً متفاوت است و باید از آنها ترسید.

الهویی افزود: وقتی آخرین تمرین قبل از بازی با قطر را انجام دادیم احساس کردیم بازیکنان تیم دچار بی‌انگیزگی شده‌اند. همان جا آقای قلعه نویی سوت زد و به بازیکنان به منظور تنبیه گفت دور زمین بدوند و سرشان فریاد زد که حواس خود را جمع کنند. خیلی خوب هم تمرکز کافی در شروع مسابقه داشتیم اما گل زودهنگامی که زدیم شرایط بازی را تغییر داد.

