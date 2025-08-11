به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به دشواری برگزاری بازی‌های دوستانه برای تیم ملی ایران گفت: دوست داریم با تیم‌های خوب بازی کنیم؛ ما از باختن نمی‌ترسیم.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: ما درخواست‌هایی را برای بازی با تیم‌های بزرگ داشتیم. حدود ۶ ماه پیش نامه زدیم. بعضی تیم‌ها درگیر پلی‌آف هستند و نمی‌توانیم بازی کنیم ولی باز نامه زدیم. دوست نداریم به کافا برویم و حتی با روسیه هم راغب نیستیم بازی کنیم.

وی یادآور شد: به ژاپن نامه زدیم و گفتیم هرکجا بگویید بازی می‌کنیم اما مربی آنها قبول نکرد. به کره جنوبی و استرالیا هم نامه زدیم اما آنها هم قبول نکردند.

قلعه‌نویی در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان رئیس جمهور ایران و سایر مسئولان کمکی برای ترتیب دادن برگزاری بازی‌های دوستانه انجام دادند گفت: خیر! فعلاً هیچ اتفاقی رخ نداده است. تاج تمام زحمات خود را انصافاً کشیده است اما باید بپذیریم شرایط بین‌المللی خوبی نداریم.

قلعه نویی درباره اینکه چرا به رقابت‌های کافا برای برگزاری بازی با تیم‌هایی نظیر افغانستان باید رفت، تصریح کرد: از طرف خودم و آقای تاج قول می‌دهم هرکس می‌تواند برای ما بازی دوستانه بزرگ را ترتیب دهد تا ما به جای کافا در آن بازی‌ها شرکت کنیم. بازی با هند و افغانستان هیچ کمکی به ما نمی‌کند اما نمی‌توانیم بازی هم نکنیم.