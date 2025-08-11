به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره روند آماده سازی این تیم برای حضور هرچه بهتر در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: برنامه تیم ملی را از زمان پایان لیگ برتر فصل پیش رو نوشتیم. کادرفنی اعتقاد ویژه‌ای به لیگ خودمان دارد. ایراداتی هم داریم اما به هر حال به لیگ داخلی خودمان بها دادیم تا بازیکنان به جای رفتن به لیگ‌های درجه دو و سه، به لیگ خودمان بیایند اما خیلی عوامل باعث می‌شود لیگ خوبی داشته باشیم از جمله زمین فوتبال مناسب، اما نداریم.

او در پاسخ به این انتقاد که چرا با تیم‌های بزرگ دنیا بازی تدارکاتی نداریم یادآور شد: دوست داریم با تیم‌های خوب بازی کنیم. ما از باختن نمی‌ترسیم. ما درخواست‌هایی را برای بازی با تیم‌های بزرگ داشتیم.

قلعه نویی ادامه داد: حدود ۶ ماه پیش نامه زدیم. بعضی تیم‌های دنیا درگیر پلی‌آف هستند و نمی‌توانیم با آنها بازی کنیم ولی باز نامه زدیم. دوست نداریم به کافا برویم و حتی با روسیه هم راغب نیستیم بازی کنیم.

قلعه نویی اظهار داشت: به ژاپن نامه زدیم و گفتیم هرکجا بگویید بازی می‌کنیم اما مربی آنها قبول نکرد. به کره جنوبی و استرالیا هم نامه زدیم اما آنها هم قبول نکردند.

او سپس در پاسخ به اینکه آیا از سوی مسئولان عالی‌رتبه مملکت نظیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور کمکی شد گفت: فعلاً نه!

سرمربی تیم ملی ایران به مشکلات فراوان برای در اختیار داشتن بازیکنان اصلی تیم ملی ایران در اردوها اشاره کرد و گفت: ما به خاطر مشکلات پروازی و کمبود پروازها و مواردی که داریم معمولاً باعث می‌شود بازی اول در فیفادی را از دست بدهیم چون اصلاً وقتی برای هماهنگی نداریم.

قلعه‌نویی در پاسخ به اینکه اگر بار دیگر به بازی با قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا برگردد تغییری در ترکیب یا تعویض‌ها انجام می‌دهد تصریح کرد: باز هم همان ترکیب را انتخاب می‌کردم چون موجودی ما همان بود. با همان تعویض‌ها توانستیم سه موقعیت مسلم گلزنی کسب کنیم. شرایط بازی طوری شد که باید مغانلو و اسدی را وارد زمین می‌کردیم چون ۱۰ نفره شدیم.

سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به اینکه آیا مردم، بازی‌های تیم ملی را دوست دارند، تصریح کرد: مملکتی موفق است که جامعه اقتصاد متوسط آن، بزرگ باشد. مثلاً در گذشته یک کارمند هرکجا خواستگاری می‌رفت او به خواسته اش می‌رسید اما اکنون جامعه متوسط اقتصادی نداریم. بعضی فشارها باعث می‌شود هزینه اش را ما در تیم ملی بدهیم.

او ادامه داد: تیم ملی دیگر مثل گذشته لژیونر ندارد و خبری از پاداش‌های دلاری هم دیگر نیست. بحث حواله خودروهای خارجی را وقتی وارد قطر برای جام ملت‌های آسیا شدیم گفتند لغو شده است تا همین بازی برگشت با ازبکستان در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ درگیر همین مساله بودیم.

قلعه نویی افزود: مردم به خاطر مشکلات اقتصادی و شرایط دیگر شاید دلخوشی های دیگر را ندارند. ولی نگاه ما به خاطر مسئولیت فنی این است که همیشه تلاش کنیم.

او در انتقاد به نخوا تغییر نسل تیم ملی گفت: ما تغییر نسل را به خوبی انجام دادیم. شما بازی‌های بین المللی تیم‌های آسیایی در رده‌های پایه را با بازی‌های ایران مقایسه کنید. من همزمان باید نتیجه بگیرم و تغییر نسل کنم.

قلعه نویی افزود: استادِ بازی دادن به بازیکنان جوان من هستم. در استقلال ۱۷ ۱۸ بازیکن جوان معرفی کردم.

وی یادآور شد: در سپاهان هم یاسین سلمانی را از بین ۱۰۰ بازیکن انتخاب کردم. او را به استادیوم خالی آزادی بردم که جو را ببیند. باشگاه را با تیم ملی مقایسه نکنید.

قلعه نویی گفت: ما اگر به جام جهانی نمی‌رفتیم، من را در همین برنامه تلویزیونی محاکمه می‌کردید. زمانی بود که تیم ملی ۱۷ تا ۱۸ لژیونر درجه یک داشت و با برزیل و آلمان بازی می‌کرد اما حالا نه لژیونر آنچنانی داریم و نه بازی خوب می کنیم!

وی بار دیگر درباره اخراج احمد نورالهی از اردوی دو سال پیش تیم ملی ایران یادآور شد: درباره احمد نورالهی، تکرارش فایده ندارد. او را قلبا دوست دارم و پسر بااخلاقی است. اعتقاد من این است بازیکنان دیگر در یک سال گذشته که سفرهایی مثل لائوس آمده است خیلی زحمت کشیده‌اند.

او در پاسخ به اینکه آیا شانسی برای احمد نورالهی دارد گفت: توکل بر خدا! بازیکنانی داشتیم که شرایط پروازی خیلی سختی کشیده‌ اند و نمی‌توان حالا که به جام جهانی صعود کرده ایم بازیکنان را نادیده بگیریم.

وی درباره دخالت در رأی علیرضا بیرانوند به دلیل انتقال از پرسپولیس به تراکتور گفت: به تمام مقدسات عالم در همین ایام اربعین حسینی باید بگویم من با آقای حسن زاده در کمیته انضباطی به خاطر موضوع گل گهر سیرجان رابطه خوبی ندارم. با آقای صالحی در کمیته استیناف هم در یک مراسم ختم دیدار داشتیم که اصلاً درباره بیرانوند نبود.

سرمربی پیشین استقلال گفت: یک خطی هم آمده است که می‌گفتند من در استقلال دخالت می‌کنم. باز هم قسم می‌ خورم که او را دیدم، فقط از او خواستم به پیشکسوتان احترام بگذارد. آقای چراغپور که بسیار او را دوست دارم و قبول دارم یک سال است از من انتقاد می‌کند اما او به استقلال آمد. اگر من خط می‌دادم که نباید او به استقلال می‌رفت.

قلعه نویی درباره انتخاب سرمربی تیم امید تصریح کرد: شما الان آقای آخوندی که در شورای شهر تهران است را روی خط بیاورید. ۱۰ نفر دیگر هم در جلسه بود من آنجا بودم و گفتم امسال سال جام جهانی است و اجازه دهید من انرژی ام را روی بزرگسالان بگذارم. بعد از اینکه کمیته فنی، امید روانخواه را انتخاب کرد و تمریناتش را از نزدیک می‌ بینم خیلی خوب است.

قلعه نویی درباره دلیل عدم دعوت از رامین رضائیان یادآور شد: بازیکن با کیفیتی است و در استقلال هم شرایط خیلی خوبی دارد اما او در لیگ فصل قبل، دفاع راست بازی نکرده است. اگر ببینیم نیاز شود حتماً او را بازی می‌دهیم.

او درباره نقل و انتقالات تابستانی بخصوص دروازه‌بان‌های تیم ملی گفت: جابجایی آنها یقیناً به تیم ملی لطمه می‌زند اما در این مورد کاری نمی‌توان کرد. ما کاری نمی‌کنیم، دوهزار حرف پشت سرمان است. این در حالی است که اتفاقاً سرمربی تیم ملی باید در سال جام جهانی برای جابجایی بازیکن‌ها دخالت کند تا جو آرام‌تری داشته باشیم.