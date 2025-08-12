روزهای باقیمانده تا اربعین؛ خدمات رسانی مواکب در شلمچه تا پایان مرداد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محراب علوی: در این روزهای گرم و پرشور، مرز شلمچه به مثابه دروازه‌ای به سوی بهشت حسینی، پذیرای زائرانی است که با دلی پر از عشق و چشمانی اشک‌بار، قدم در مسیر زیارت اربعین گذاشته‌اند. اینجا، خاک شلمچه نه‌تنها بوی شهادت می‌دهد، بلکه عطر خدمت و ایثار خادمان حسینی در هر لحظه‌اش جاری است. مواکب، این خیمه‌های عشق با دستان پرمهر خود، خستگی راه را از تن زائران می‌زدایند و با هر کاسه غذای گرم و هر بطری آب خنک، داستانی از محبت و وفاداری به اهل بیت (ع) روایت می‌کنند.

اربعین، تنها یک زیارت نیست؛ آئینی است که قلب میلیون‌ها عاشق را به هم گره می‌زند. شلمچه، این خاک مقدس در این روزها به صحنه‌ای از همدلی و اتحاد تبدیل شده است. زائرانی که از راه‌های دور و نزدیک آمده‌اند در کنار خادمانی که بی چشمداشت خدمت می‌کنند، تصویری از وحدت و ایثار را به نمایش می‌گذارند. اینجا، هر قدم، روایتی از عشق به حسین (ع) است و هر خدمت، تجلی ارادت به راهی که او برای بشریت گشود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی اربعین، موج بازگشت زائران آغاز شده و شلمچه، این گذرگاه عاشقی، همچنان با تمام وجود پذیرای دلدادگان حسینی است. مواکب با ظرفیت اسکان هزاران زائر و تأمین نیازهای اولیه، به مثابه قلب تپنده‌ای عمل می‌کنند که حیات معنوی این سفر عظیم را تضمین می‌کند.

ادامه خدمت رسانی

حجت‌الاسلام سید محمود موسوی، رئیس ستاد عتبات عالیات خوزستان در گفتگو با مهر از تداوم خدمت‌رسانی مواکب حسینی در مرز شلمچه تا پایان مردادماه خبر داد. وی با اشاره به ظرفیت اسکان ۱۵ تا ۱۸ هزار زائر در این مرز، اظهار کرد: مواکب حسینی با تمام توان در خدمت زائران هستند تا در مسیر بازگشت، خستگی سفر را در فضایی آرام و معنوی رفع کنند.

موسوی افزود: از ۲۵ صفر، تعداد مواکب در مسیر رفت کاهش می‌یابد اما خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت. او همچنین از تأمین اقلام ضروری مانند آب، یخ و گاز به‌صورت رایگان برای موکب‌داران خبر داد و تأکید کرد که هیچ کمبودی در تأمین سه وعده غذایی برای زائران وجود ندارد. این هماهنگی‌ها، که با هدف تسهیل زیارت و ارتقای رفاه زائران انجام شده، نشان از برنامه‌ریزی دقیق برای میزبانی از این خیل عظیم عاشقان حسینی دارد.

آمار تردد زائران

محمد جولانژاد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان نیز اعلام کرد که از چهارم تا ۱۹ مرداد (یکم تا ۱۶ صفر)، بیش از یک میلیون و ۶۲۹ هزار تردد زائر از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است. از این تعداد، یک میلیون و ۹۱ هزار و ۴۵۳ زائر برای شرکت در مراسم اربعین از طریق مرزهای خوزستان وارد عراق شده‌اند و ۵۳۸ هزار و ۲۰۴ زائر پس از زیارت به میهن بازگشته‌اند.

وی با اشاره به آمار تردد در مرز شلمچه، گفت: یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۵۳ زائر از این مرز تردد کرده‌اند که ۸۳۲ هزار و ۹۰۶ نفر به سمت عراق و ۴۳۳ هزار و ۳۴۷ نفر به ایران بازگشته‌اند. در مرز چذابه نیز ۳۶۳ هزار و ۴۰۴ تردد ثبت شده که شامل ۲۵۸ هزار و ۵۴۷ زائر خروجی و ۱۰۴ هزار و ۵۸۷ زائر ورودی بوده است. این آمار، نشان‌دهنده حجم عظیم زائران و اهمیت مرزهای خوزستان به‌عنوان دروازه‌های اصلی زیارت اربعین است.

هماهنگی برای بازگشت زائران

ولی‌اله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نیز در جلسه قرارگاه اربعین حسینی در مرز شلمچه، از آغاز پیک بازگشت زائران خبر داد و بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. وی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با همکاری کامل، شرایط بازگشت بدون مشکل زائران را فراهم کنند.

حیاتی از نصب تابلوهای راهنما در پایانه و پارکینگ‌های شلمچه خبر داد و افزود: برای اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی، ۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال به اهواز در نظر گرفته شده است. وی همچنین با انتقاد از ضعف آن تن‌دهی تلفن همراه در مسیر اهواز به خرمشهر، خواستار رفع سریع این مشکل شد تا زائران در ارتباط با خانواده‌های خود دچار مشکل نشوند.

ایمنی راه‌ها و هشدار به رانندگان

در عین حال سرهنگ سعید رحیمی، رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به افزایش ترافیک در محورهای منتهی به شلمچه و چذابه از زائران خواست تا نکات ایمنی را رعایت کنند. وی گفت: افزایش تصادفات به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان نگران‌کننده است. مواکب در مسیرهای پرتردد مانند آبادان و سربندر باید فعال شوند تا رانندگان بتوانند استراحت کافی داشته باشند.

رحیمی تأکید کرد که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت در مواکب، کلید سفری ایمن برای زائران است. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که حجم تردد در روزهای پایانی اربعین به اوج خود رسیده و نیاز به مدیریت دقیق‌تر ترافیک و ایمنی جاده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

هشدار درباره کلاهبرداری‌های سایبری

از سوی دیگر سرهنگ کارآگاه علی حسینی، رئیس پلیس فتای خوزستان نیز با اشاره به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری در ایام اربعین، به زائران هشدار داد. وی توصیه کرد: هرگونه ثبت‌نام، خرید ارز یا دریافت خدمات مرتبط با اربعین باید از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود.

حسینی همچنین از زائران خواست تا در پایانه‌های مرزی از ارائه رمز کارت بانکی به فروشندگان سیار خودداری کنند و شخصاً عملیات پرداخت را انجام دهند تا از کپی‌برداری اطلاعات کارت توسط دستگاه‌های اسکیمر جلوگیری شود. این هشدارها، گامی در جهت حفظ امنیت مالی زائران و تضمین سفری آرام و بی‌دغدغه است.

در این روزهای پرشور اربعین، شلمچه نه‌تنها یک مرز جغرافیایی، بلکه پلی میان قلب‌ها و کربلای معلی است. مواکب حسینی، با چراغ‌های روشن و دستان پرمهر، به زائران یادآوری می‌کنند که عشق به حسین (ع) پایان ندارد. اینجا، هر خادم، با هر کاسه غذای گرم و هر لبخند، بخشی از این حماسه عظیم را رقم می‌زند.

وقتی زائران خسته اما سرشار از نور زیارت، قدم به خاک وطن می‌گذارند، شلمچه با آغوش باز پذیرای آن‌هاست. این خاک مقدس، که روزگاری شاهد رشادت شهدا بود، امروز میزبان کاروان عشق است؛ کاروانی که با هر قدم، ندای «لبیک یا حسین» را در گوش تاریخ زمزمه می‌کند. اربعین حسینی، تنها یک سفر نیست؛ عهدی است که در قلب شلمچه تجدید می‌شود، تا عشق به اباعبدالله (ع) تا ابد در جان عاشقانش زنده بماند.