۲۵۰ موکب مردمی در قزوین میزبان دلدادگان حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین بعد از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: چهارمین دوره مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی را با مشارکت گسترده مردمی در قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این آئین معنوی امسال با تشکیل ۱۸ کمیته تخصصی در سطح استان و استقرار ۲۵۰ موکب تبلیغی و خدماتی در ۱۲۵ شهر و روستا، جلوه‌ای تازه از همبستگی دینی و عشق به اهل‌بیت (ع) را به نمایش خواهد گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، با اشاره به واگذاری امور اجرایی به گروه‌های مردمی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر جا کار به مردم سپرده شده، نتیجه‌ای ماندگار و اثرگذار حاصل شده است و امسال نیز با محوریت مردمی، برنامه‌ریزی‌ها با دقت و انسجام بیشتری انجام شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های کمیته مراسم اربعین در سه محور اصلی طراحی شده‌اند، تصریح کرد: برگزاری آئین‌های مذهبی در تکایا و مساجد، راه‌اندازی موکب‌های خدماتی برای زائران و جاماندگان، و فعالیت موکب‌های تبلیغی با هدف ترویج پیام عاشورا ۳ محور اصلی برنامه‌های اربعین در قزوین محسوب می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: امسال شاهد رشد ۳۰ درصدی در تعداد مراسم‌ها نسبت به سال گذشته هستیم.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این حرکت معنوی گفت: مراسم دلدادگان حسینی برای کسانی طراحی شده که به دلایل مختلف امکان حضور در پیاده‌روی اربعین در عراق را نداشته‌اند. این آئین نمادین فرصتی است برای ابراز محبت به امام حسین (ع) در محل زندگی خود و هم‌دلی با زائران کربلا.

پورآرین افزود: اربعین، رسانه‌ای قدرتمند برای انتقال پیام عاشورا و منطق حق‌طلبی است؛ همان پیامی که در روز عاشورا فریاد شد «نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم می‌پذیریم».

همایش پیش از خاموشی؛ آگاهی‌بخشی درباره سقط جنین در قزوین

وی از برگزاری همایش پیش از خاموشی با محوریت مقابله با سقط جنین نیز در استان قزوین خبر داد و عنوان کرد: این همایش ویژه مزون‌داران و آرایشگران، روز دوشنبه ۲۷ ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور سخنرانان ملی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به آمارهای نگران‌کننده اضافه کرد: روزانه حدود هزار مورد سقط جنین عمدی در کشور رخ می‌دهد و نیمی از این موارد در هشت هفته نخست بارداری اتفاق می‌افتد.

وی در پایان تأکید کرد: با آموزش و کنترل هیجانات مادران در این دوره حساس، می‌توان از بسیاری از این موارد پیشگیری کرد.