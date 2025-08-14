قیمت بیت کوین دوباره رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین به عنوان مهمترین ارز مجازی در جهان ۲.۵۷ درصد رشد کرد و به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دلار رسید که در نوع خود رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

برخی گزارشات حاکی از آن است که قیمت بیت کوین حتی ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ دلار را هم دیده است.

به گزارش کوین مارکت کپ، هم اکنون قیمت بیت کوین به ۱۲۱ هزار ۸۲۵ دلار عقب نشینی کرده و ارزش کل بازار جهانی این ارز مجازی هم به ۲.۴۲ تریلیون دلار رسیده است.

به طور کلی امروز بازار مثبت بود به گونه‌ای که اتریوم هم ۲.۷۹ درصد رشد کرد و به ۴ هزار و ۷۵۲ دلار رسید. برندگان امروز بازار دارندگان سولانا بودند که ۳.۹۶ درصد بالا رفت و با قیمت ۲۰۵ دلار خرید و فروش می‌شود.

ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی نیز امروز ۱.۹۶ درصد رشد کرد و به ۴.۱۴ تریلیون دلار رسید.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵۶ میلیارد دلار پول در این بازار جابجا شده که نسبت به دیروز ۱۵ درصد بیشتر بوده و ۵۸ درصد آن هم مربوط به معاملات بیت کوین بوده است.