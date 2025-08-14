زائران با صبر و مدیریت به خانه بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور صبح امروز پنج‌شنبه در نشست ستاد اربعین شلمچه اظهار کرد: امروز در اوج تلاش‌ها و مجاهدت‌های خادمان اربعین در سراسر کشور، به‌ویژه مناطق مرزی هستیم. بسیاری از خادمان مواکب و ستادهای اربعین به دلیل مسئولیت‌هایشان از زیارت بازمی‌مانند و زائران را در ثواب زیارت خود شریک کنند.

وی با اشاره به موفقیت مراسم اربعین امسال، افزود: به لطف خداوند، یکی از بهترین مراسم‌های اربعین را با حضور گسترده زائران و خدمات‌رسانی شایسته تجربه کردیم. مردم عراق از همه اقوام و مذاهب و مردم خوزستان با سخاوت و غیرت مثال‌زدنی به استقبال زائران آمدند.

پور جمشیدیان با قدردانی از مردم خرمشهر، آبادان، چذابه، سوسنگرد، حمیدیه، دشت آزادگان و اهواز و همچنین مسئولان استانی گفت: این مردم همه هستی خود را برای خدمت به زائران به میدان آوردند. دستگاه‌های مختلف نیز نقش کلیدی در این عملیات عظیم لجستیکی داشتند.

رئیس ستاد اربعین با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد زائران بازگشته‌اند و از مردم می‌خواهیم با صبر و حوصله، بازگشت خود را مدیریت کنند. مواکب تا ۲۳ و برخی تا ۲۵ صفر فعال هستند و کمبود مقطعی اتوبوس در برخی پایانه‌ها طبیعی است. وی به‌ویژه از زائران در مرز مهران خواست صبوری بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر کاهش چشمگیر حوادث نسبت به سال گذشته به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی، افزود: عملیات ستاد اربعین تا بازگشت ایمن همه زائران ادامه دارد.

پور جمشیدیان همچنین حادثه اخیر تصادف را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.