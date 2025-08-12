  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۳

کرمان قهرمان دوچرخه سواری پیست زنان ایران شد

کرمان قهرمان دوچرخه سواری پیست زنان ایران شد

رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی پیست زنان ایران با کسب سکوی نخست توسط تیم هیئت کرمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در بخش پیست بانوان طی روزهای ۱۹ و ۲۰ مردادماه در پیست مجموعه آزادی تهران برگزار و شب گذشته با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت ها در بخش بزرگسالان، تیم کرمان قهرمان شد. هیئت های فارس و اصفهان هم دوم و سوم شدند. در بخش جوانان آذربایجان شرقی بالاترین امتیاز را کسب کرد و قهرمان ایران شد. کرمان و البرز هم دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی مائده نظری رکابزن ۲۷ ساله البرزی موفق شد در سه ماده مهم از جمله ماده اومنیوم از رشته های المپیکی مدال طلا بگیرد. نظری در مواد دور حذفی، تعقیبی انفرادی و اومنیوم قهرمان شد. ساناز ایرانمنش از استان کرمان در چهار ماده دورحذفی، اومنیوم، کایرین و ۲۰۰ متر دوم شد. پانته آ قلی پور هم در کایرین و تایم تریل قهرمان و در تعقیبی در رده دوم ایستاد.

امتیازات این رقابت ها به طور مستقیم در رنکینگ جهانی رکابزنان محاسبه می شود.

کد خبر 6557992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها