کرمان قهرمان دوچرخه سواری پیست زنان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در بخش پیست بانوان طی روزهای ۱۹ و ۲۰ مردادماه در پیست مجموعه آزادی تهران برگزار و شب گذشته با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت ها در بخش بزرگسالان، تیم کرمان قهرمان شد. هیئت های فارس و اصفهان هم دوم و سوم شدند. در بخش جوانان آذربایجان شرقی بالاترین امتیاز را کسب کرد و قهرمان ایران شد. کرمان و البرز هم دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی مائده نظری رکابزن ۲۷ ساله البرزی موفق شد در سه ماده مهم از جمله ماده اومنیوم از رشته های المپیکی مدال طلا بگیرد. نظری در مواد دور حذفی، تعقیبی انفرادی و اومنیوم قهرمان شد. ساناز ایرانمنش از استان کرمان در چهار ماده دورحذفی، اومنیوم، کایرین و ۲۰۰ متر دوم شد. پانته آ قلی پور هم در کایرین و تایم تریل قهرمان و در تعقیبی در رده دوم ایستاد.

امتیازات این رقابت ها به طور مستقیم در رنکینگ جهانی رکابزنان محاسبه می شود.