مدیریت پارک ملی گلستان مستقل و چرخشی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نوری اظهار کرد: مدیریت پارک ملی گلستان نباید در انحصار یک استان باشد، چرا که این امر موجب محرومیت استانهای همجوار از ظرفیتهای مهم این پارک خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۴۴ درصد از مساحت این پارک در حوزه استحفاظی خراسان شمالی قرار دارد، افزود: این استان باید اشراف کامل و آگاهی جامع نسبت به تمامی عملکردها و مسائل این مجموعه ملی داشته باشد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: ظرفیت مدیریت پارک باید بهطور برابر بین سه استان خراسان شمالی، گلستان و سمنان تقسیم شود و دبیری شورای راهبری نیز بهصورت چرخشی انجام گیرد تا عدالت مدیریتی برقرار شود.
نوری با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حفاظت از محیط زیست، خواستار فعالسازی مشارکت جوامع محلی، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها، معتمدین، دهیاران و فعالان محیط زیست در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت پارک ملی گلستان شد.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت عظیم مردمی در کنار بهرهگیری از فناوریهای نوین و روشهای نرمافزاری، میتواند صیانت مؤثرتر و بهینهتری از این میراث طبیعی ملی را فراهم کند.
