نسخه جدید همراه بانک تجارت با بهبود تجربه کاربری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، نسخه جدید همراهبانک تجارت (ورژن ۵.۰.۶.۰) سازگار با سیستم عامل اندروید ۷ به بالاتر با سرویسهای جدیدی همچون «امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو»، «واگذاری چک الکترونیک سایر بانکها» و «امکان درج شرح "بابت" در تراکنشهای داخلی (حساب به حساب)» از روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ رونمایی میشود.
در این نسخه مواردی همچون فعالسازی اثر انگشت در صفحه ورود همراز، درج شماره موبایل با فونت فارسی در خرید شارژ، درج شماره کارت با فونت فارسی در کارت به کارت و عدم چاپ شماره موبایل در رسید متنی شارژ بهبود یافته است.
نسخه جدید همراه بانک تجارت از طریق نشانی mobilebank.tejaratbank.ir در دسترس مشتریان قرار میگیرد
