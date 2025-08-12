مجموعه داستان «این جا ایتالیا نبود» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «این جا ایتالیا نبود» نوشته فاطمه رحمتی توسط نشر پلات منتشر شد.

نام کتاب، نام یکی از داستان‌های کوتاه آن است. دیگر داستان‌های این کتاب عبارتند از: وقتی سرما پیامک زد، دختر و جفتش، کافی وومن، پارازیت، ایستگاه جمهوری، این جا ایتالیا نبود، پشت خط کشی خیابان، یک ساعت زیر پل سید خندان، پیغام، تکه ناخنی لای دندان، حراج کتاب، دعای نماز صبح، دوشنبه سیاه، سنگ‌های ریز و کوچک، مرگ اینترنتی و...

در بخشی از کتاب در ابتدای داستان تکه ناخنی زیر دندان می‌خوانیم: «سمت سوخته صورتش را با گوشه روسری می‌پوشاند، از روی شانه مرد به نیمرخش نگاه می‌کند. صورت سه تیغه‌اش به سرخی نشسته، روی لبه صندلی پشت به او چشم به خیابان روبه‌رو دارد. لبه روسری را جلوتر می‌کشد و شانه‌اش را به پهلوی مرد نزدیکتر می‌کند. مرد خودش را کنار می‌کشد: ساعت چنده؟ به ساعت روی مچش نگاه می‌کند: ساعتی رو که واسه تولدت خریدم چی کار کردی؟ تاریک شده چرا نمی‌رسیم؟»

داستان‌های دیگر این نویسنده در سه کتاب دیگر به صورت مجموعه‌های کلاسی با نام‌های سهم من کو؟ گردآوری صفدر تقی زاده؛ چند صدا گردآوری محمد جواد جزینی؛ دوشنبه‌های دوست داشتنی گردآوری فیروز جلالی زنوزی منتشر شده بود. همچنین چاپ دوم کتاب شاپرک و نور او توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

مجموعه داستان «اینجا ایتالیا نبود» در ۱۰۶ صفحه با قطع رقعی و قیمت ۱۷۰ هزار تومان توسط نشر پلات منتشر شد.