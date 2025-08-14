سوانح رانندگی در خراسان رضوی منجر به مصدومیت ۱۹ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: سه حادثه تصادف و واژگونی خودرو که در شبانه روز گذشته در مشهد و جاده سرخس استان خراسان رضوی رخ داد منجر به مصدومیت ۱۹ نفر شد.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در حادثه تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری «کی. ام. سی و پراید» که حوالی ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد دیروز در انتهای بلوار دلاوران مشهد رخ داد، پنج مصدوم در پی داشت که توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ولایت مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: همچنین حادثه تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پراید که حوالی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه دیروز در ۴۵ کیلومتری جاده سرخس روستای «آره آبمال» رخ داد، هفت مصدوم در پی داشت که برای امدادرسانی به مصدومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام و ۶ نفر از مصدومان به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل و یک نفر به صورت سرپایی در محل درمان شد.

علیشاهی بیان کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید نیز که حوالی ساعت ۱۵ دیروز در جاده مشهد به تبادکان رخ داد، هفت مصدوم در پی داشت.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تمامی مصدومان این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.