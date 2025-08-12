حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در ایام اربعین حسنیی چهار موکب زیر نظر اوقاف کردستان فعالیت دارند.

وی افزود: موکب امامزاده هاجر خاتون (س) در سنندج، دو موکب در شهرستان بیجار و یک موکب در شهرستان قروه که همگی به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به حجم گسترده خدمات افزود: در موکب امامزاده هاجر خاتون (س) روزانه پنج هزار پرس غذای گرم و در سه موکب دیگر مجموعاً سه هزار پرس غذای گرم بین زائران توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان یادآور شد: این برنامه‌ها با همت خیرین، واقفان و مشارکت مردم خیراندیش انجام می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف کردستان ادامه داد: از ۱۳ مردادماه تاکنون بیش از ۳۰ هزار بطری آب معدنی و مقادیر زیادی میان‌وعده شامل چای، کیک و آبمیوه در میان زائران اربعین توزیع شده است.

کاروند همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مواکب اشاره کرد و گفت: خدمات ما محدود به اطعام نیست و در این موکب‌ها، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره‌ای و پاسخ‌گویی به مسائل شرعی توسط روحانیون مستقر انجام می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش خادمان و نیروهای داوطلب تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که زائران در مسیر زیارت اباعبدالله الحسین (ع) بهترین خدمات رفاهی، معنوی و فرهنگی را دریافت کنند و خاطره‌ای خوش از میزبانی مردم کردستان در ذهنشان باقی بماند.