۵۸ شرکت پخش دارو در مشهد فعال است‌

به گزارش خبرنگار مهر، علی روحبخش صبح سه شنبه در دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر خراسان رضوی به تشریح فعالیت‌ها و مسئولیت‌های گسترده حوزه دارو پرداخت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به سابقه همکاری‌اش با خبرگزاری مهر، بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه تاکید کرد و خبرگزاری مهر را یکی از رسانه‌های مورد علاقه خود دانست که بدون سوگیری به بازتاب واقعیت‌ها می‌پردازد.

وی گفت: ما به عنوان نماینده سازمان غذا و دارو در مشهد، مدیریت پنج حوزه کلیدی شامل دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و دارویی و حوزه محصولات طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک را بر عهده داریم.

روحبخش با اشاره به ساختار تأمین دارو در استان، گفت: دارو یا از طریق واردات و یا از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و سپس به شرکت‌های پخش تحویل داده می‌شود. در حال حاضر ۵۸ شرکت پخش دارو در مشهد فعال هستند که داروها را به صورت زنجیره‌ای و مویرگی به ۱۰۴۸ داروخانه استان می‌رسانند، از جمله حدود ۱۲۰ داروخانه شبانه‌روزی.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین تاکید کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو، از جمله جلوگیری از احتکار و توزیع ناعادلانه دارو در نقاط مختلف استان، از وظایف مهم معاونت است. داروهای خاص مانند داروهای شیمی درمانی، ام‌اس، داروهای پیوندی و ژنتیکی تنها در داروخانه‌های خاص توزیع می‌شوند و نظارت دقیقی بر توزیع داروهای تحت کنترل و مخدرها نیز داریم.

وی همچنین به شرایط حساس حمل و نگهداری داروها اشاره کرد و گفت: حفظ شرایط دمایی مناسب در انتقال داروها اهمیت بالایی دارد و در صورت بروز حوادث مانند تصادف، اقدامات سریع برای حفظ سلامت داروها انجام می‌شود.

روحبخش درباره حوزه داروخانه‌ها افزود: کلیه امور مربوط به داروخانه‌ها از جمله قیمت‌گذاری، حضور مسئول فنی، نحوه عرضه و ساعت فعالیت توسط ما مدیریت و نظارت می‌شود و بازرسی‌های مستمر انجام می‌گیرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره حوزه غذا بیان کرد: ما پروانه بهداشتی برای تولید محصولات غذایی صادر می‌کنیم و نظارت کاملی بر کیفیت و سلامت این محصولات داریم. در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکنون حدود ۱۲ هزار محصول دارای پروانه بهداشتی شده‌اند و هر هفته بین ۶۰ تا ۱۱۰ محصول جدید یا تمدید پروانه می‌شوند.

وی گفت: کنترل آلایندگی و صدور مجوزهای صادرات و واردات محصولات غذایی نیز در حیطه مسئولیت ما است. به عنوان مثال، واردات برنج پاکستانی پس از انجام آزمایش‌های سموم و فلزات سنگین و تأیید آزمایشگاه‌های ما انجام می‌شود و برای صادرات محصولات نیز گواهی بهداشتی صادر می‌کنیم.

روحبخش به حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و افزود: صدور پروانه و نظارت بر تولید و توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی نیز بر عهده معاونت ماست و در این بخش نیز استانداردهای دقیقی رعایت می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به گستردگی وظایف معاونت غذا و دارو، ابراز امیدواری کرد: این اقدامات در جهت حفظ سلامت مردم و ارتقا کیفیت خدمات مؤثر واقع شود و اعلام آمادگی کرد که در صورت نیاز، توضیحات بیشتری درباره هر حوزه ارائه خواهد داد.

خبرگزاری مهر با نگاهی فراملی بازتاب دهنده مطالبات مردم است

در این دیدار همچنین فاطمه سعادتیان نیک، مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی نیز اظهار کرد: خبرگزاری مهر با نگاهی فراملی بازتاب دهنده مطالبات مردم است.

مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی بیان کرد: خبرگزاری مهر که یکی از رسانه‌های پیشرو و مرجع کشور است، همواره با رویکردی مستقل و حرفه‌ای فعالیت می‌کند و بدون هیچ‌گونه جانبداری، رسالت خبرنگاری و اطلاع‌رسانی خود را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

وی افزود: ما متعهد به بازتاب مطالبات مردم و همکاری در برنامه‌های مختلف هستیم و تلاش می‌کنیم بستری فراهم کنیم تا در جلسات و رویدادها، همراه با مخاطبان و مسئولان باشیم. این امر برای ما اهمیت زیادی دارد.

سعادتیان نیک گفت: ما از مسئولان و برگزارکنندگان برنامه‌ها انتظار داریم که در کنار رسانه‌ها باشند و تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم اطلاعات و آمار دقیق و به‌روزی را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی ادامه داد: انتظار ما از دانشگاه علوم پزشکی و معاونت محترم بهداشت این است که دسترسی آسان‌تر و سریع‌تری به اطلاعات تخصصی، به‌خصوص در مواقعی که هشدارهایی دریافت می‌شود، فراهم کنند. برای نمونه، در جریان مشکلات اخیر دارویی که در مشهد پیش آمد، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع بسیار مهم بود.

وی تصریح کرد: خبرگزاری مهر با پوشش مستمر نشست‌ها و همایش‌های دانشگاه، تلاش می‌کند این تعامل و همکاری را هرچه بیشتر تقویت کند. امیدواریم با تأمین بودجه لازم، بتوانیم این ارتباط نزدیک‌تر را گسترش دهیم تا تأثیرگذاری رسانه‌ها در این حوزه‌ها بیشتر شود.