حمایت از خبرنگاران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه دماوندی کمالی ظهر سه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم با اشاره به اهمیت روزافزون جنگ رسانه‌ای در سطح جهانی، گفت: امروز که رسانه‌ها تأثیرات بیشتری از بسیاری از جنگ‌های میدانی دارند، حمایت از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها به‌عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح می‌شود. در این جنگ نرم، رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند.

دماوندی کمالی در ادامه افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حساس‌ترین شرایط نیز در سنگر خود باقی مانده‌اند و به رسالت خود ادامه می‌دهند. بسیاری از کشورها اکنون به اهمیت این جنگ رسانه‌ای پی برده‌اند، چرا که اثرات آن در عمق جامعه بسیار بیشتر از ابزارهای نظامی است.

وی با اشاره به دو نقش مهم رسانه‌ها در جامعه اظهار کرد: نقش اول رسانه‌ها بازتاب واقعیت‌ها، کمبودها و نواقص موجود در جامعه است که با شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم، کمک می‌کند تا شرایط بهبود یابد. نقش دوم رسانه‌ها، ایفای نقش مطالبه‌گرانه است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بحران‌ها، افزود: همان‌طور که در حوزه سلامت پیشگیری بهتر از درمان است، در زمینه رسانه‌ها نیز باید به‌موقع از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حمایت کرد تا از شکست در جنگ رسانه‌ای جلوگیری شود.

وی همچنین بر لزوم حمایت همه‌جانبه مدیران اجرایی از رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت از رسانه‌ها نه تنها موجب جلوگیری از فرار از پاسخگویی می‌شود، بلکه فرصتی برای شفاف‌سازی و خدمت بهتر به مردم فراهم می‌آورد.

دماوندی کمالی ادامه داد: گله‌مندی‌ها و نواقص باید با همراهی رسانه‌ها به مسیری اصلاحی هدایت شود و این نباید به عنوان مخالفت، بلکه به‌عنوان دغدغه‌مندی و همکاری در نظر گرفته شود.

وی همچنین به اهمیت تخصیص درست ارز و منابع در تأمین داروهای حیاتی و نیازهای خاص اشاره کرد و تأکید کرد: برای رفع کمبودها، باید تخصیص منابع به‌درستی انجام شود تا مردم به دارو و شیر خشک مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.