کمبودی در حوزه داروهای کرونا وجود ندارد/ انسولین در دسترس است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روح بخش با بیان اینکه به جز داروی آی وی آی جی که بین بیماران کرونایی و بیماران نقص ایمنی مشترک است، کمبودی در حوزه داروهای کرونا وجود ندارد گفت: ۶۰ شرکت پخش توزیع و دپو داروهای اصلی را برعهده دارند علاوه براین دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز دپویی از داروهای کاربردی برای هنگام وقوع حوادث طبیعی در اختیار دارد که در مواقع لزوم استفاده می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در حوزه داروهای پیوندی هم اکنون شرایط مساعدی وجود دارد و بیماری بدون دارو نمانده است افزود: هم اکنون داروی انسولین برای بیماران دیابتی در دسترس بیماران قرار گرفته است و اگر اوضاع انسولین تداوم داشته باشد به مشکل نخواهیم خورد و این دارو همچنان در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.



مدیر اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: همه تلاش‌های لازم برای فراهم آوری دارو بیماران در نظام دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است، اما از بیمارانی که در این مدت برای دارو دچار مشکل شدند عذرخواهی می‌کنیم و همه تلاش خود را برای اینکه دارو در زمان معین خود در اختیار بیماران قرار گیرد بکار می‌بریم.