به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره محیط زیست دیواندره گفت: با خشک شدن رودخانه توکلان در منطقه حفاظت‌شده چلچمه و سارال، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری اهالی روستا و دوستداران محیط زیست، عملیات نجات ماهیان این رودخانه انجام شد.

عثمان علیخانی اظهار کرد: در این اقدام حدود پنج هزار قطعه ماهی از گونه‌های بومی منطقه زنده‌گیری و سپس در یکی از منابع آبی مناسب و پرآب رهاسازی شدند.

وی افزود: هدف از این عملیات، جلوگیری از مرگ‌ومیر گسترده ماهیان و حفظ تنوع زیستی منطقه بود و این همکاری مردمی نقش مهمی در موفقیت آن داشت.